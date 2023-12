"Gelumpe"-Markus gesteht Macke: "Eine Woche vor Weihnachten beiße ich mir in den Arsch"

Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus aus Gera erklärt im TAG24-Interview, was Weihnachten für ihn bedeutet, auf welche Leckerei er gut und gern verzichten kann und weshalb er sich kurz vor dem Fest regelmäßig in den Arsch beißt.

Markus: Das Zusammensein! Mir geht es nicht darum, dass man mir etwas schenkt. Ich verbinde mit diesem Fest Zusammenhalt und Nächstenliebe. Und dass man in soziale Sachen investiert. Am kommenden Wochenende bin ich beispielsweise mit dem Geraer Weihnachtsbus unterwegs.

TAG24: Was darf es denn bei dir Süßes sein - an Weihnachten?

Markus: Hey. Nee, also Plätzchen sind wirklich ein schwieriges Thema. Ich muss sagen, dass ich gar nicht so ein Fan davon bin. Mir ist das einfach zu trocken.

Markus ist auch Drahtzieher einer sozialen Aktion. Mit dem Geraer Weihnachtsbus will man Menschen, die es nicht so leicht haben, ein Lächeln ins Gesicht zaubern. © TikTok/dr.emkus/Screenshot

TAG24: Was hat es damit auf sich?

Markus: Dabei handelt es sich um einen weihnachtlich geschmückten Bus, der verschiedene Einrichtungen ansteuert. Es werden Geld- und Sachspenden verteilt. Die Idee dazu hatte ich in der Corona-Zeit, als Kinder und ältere Menschen in Heimunterbringung nicht nach Hause konnten. Es hat sich dann so etabliert, dass der Bus in der Weihnachtszeit zu Kinder- und Altersheimen fährt.

Auch beim Zwickauer Weihnachtswunder, wo auch viel für Leute gemacht wird, die kein Zuhause haben, bin ich dabei. Am kommenden Montag geht es dann zum Kinderhospiz Mitteldeutschland nach Tambach-Dietharz. Hoffentlich kommt ein großer Haufen Geld zusammen. Ich werde selbst auch noch ganz viel oben drauflegen.

TAG24: Da hast du sicherlich ordentlich zu tun. Immerhin bist du nebenbei weiterhin als Content-Creator gefragt. Nimmst du Weihnachten eigentlich auch als eine stressige Zeit wahr?

Markus: Ich sag' immer: Stress macht man sich selbst. Wir könnten ihn vermeiden, wenn wir beispielsweise gewisse Dinge eher tun würden.