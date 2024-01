Feuerwehr- und Polizeieinsätze sowie Dutzende Bestellungen: "Gelumpe"-Markus wird terrorisiert!

Als Zieldresse für Lieferdienste, Polizei und Co. stets angegeben wurde die Geschäftsadresse von Markus, die zugleich Privatadresse ist. "Swatting" nennt sich diese Belästigungstechnik, die Menschen in den Wahnsinn treiben kann. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen werden Polizei, Feuerwehr oder Lieferdienste gerufen.

Über die Streams seien bislang keine Blaulicht-Einsätze ans Tageslicht gekommen, so Markus. Allerdings könne er sich vorstellen, dass die Person, welche Markus und seine Kinder tyrannisiert, es als Genugtuung empfinden würde, wenn plötzlich Einsatz-Kräfte in den Live-Stream des TikTok-Stars stürmen.

Der Einsatz zum gemeldeten Gasaustritt hat Markus zufolge ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. "Es war schon in der Nacht. Meine Kinder und ich wurden evakuiert, durften nicht ins Haus", sagt er, der dies jedoch nicht als Vorwurf gegenüber Polizei und Einsatzkräften verstanden haben will.

Natürlich stellte sich das am Ende als völliger Schwachsinn dar! Ebenso, dass es am vergangenen Freitag einen Gasaustritt im Hause Hanschke gegeben haben soll.

Dass Markus wegen Essensbestellungen während eines Streams an die Tür musste, ist hingegen schon vorgekommen. "Am Anfang habe ich das noch spaßig gesehen. Aber mittlerweile sind Grenzen überschritten", so Markus, der zudem darauf hinweist, dass Rettungskräfte und Polizei während dieser sinnlosen Einsätze für Menschen, die wirklich in Not sind, blockiert werden.

Seinen Stream vorerst streichen, will Markus nicht. Das Gefühl eines solchen Triumphs will er dieser Person nicht geben.