Grüne Leckerei: Spendenaktion von Bäckerei mit Dr. Emkus beschert Kinderhospiz große Summe!

Die Bäckerei Bergmann hat Spenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz gesammelt. Unterstützt wurde man von TikTok-Star Markus Hanschke.

Von Carsten Jentzsch

Frömmstedt/Gera/Tambach-Dietharz - Bereits zum dritten Mal hat die Bäckerei Bergmann aus Thüringen im Rahmen einer besonderen Spendenaktion Geld für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz gesammelt. Unterstützt wurde die Aktion von TikTok-Star Markus Hanschke (38), alias dr.emkus aus Gera. Am Montag wurde dem Kinderhospiz ein Scheck mit einer großen Summe übergeben.

Der Scheck wurde am Montag an das Kinderhospiz übergeben. © Run4Kids Sömmerda/Kai Rössler Wie TAG24 am Dienstag im Gespräch mit Tino Hafermalz, Verkaufsvertriebsverantwortlicher der Bäckerei Bergmann, bestätigte, gingen insgesamt 28.438,32 Euro an das Hospiz. Es sei noch mal deutlich mehr zusammengekommen als im Vorjahr, hieß es. Die Summe setzt sich den Angaben zufolge aus verkauften Pfannkuchen und ausgezählten Spendendosen, die seit der Vorweihnachtszeit bis in den Februar hinein in Filialen der Bäckerei aufgestellt waren, zusammen. Besonderer Höhepunkt der Spendenaktion: der Verkauf grüner Pfannkuchen! In diesem Jahr verkaufte man die Apfelmus-Leckereien anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit (10. Februar) bereits zum dritten Mal. Ganze 13.101 grüne Pfannkuchen wurden in Umlauf gebracht. Promis & Stars Fritz Wepper liegt im Sterben: Frau des TV-Stars spricht über ihr Gefühlsleben Beim Verkauf zur Seite stand der Bäckerei im Februar auch TikTok-Star Markus Hanschke - genauer gesagt in einer Filiale in Erfurt sowie in Apolda.

Nach Video von Markus: Zahl an Pfannkuchen erhöht!

Markus Hanschke (38) alias dr.emkus unterstützte die Aktion der Bäckerei. © Screenshot/Facebook/dr.emkus Wie Hafermalz TAG24 verriet, habe man in den Filialen, in den Markus aktiv war, einmal knapp über 1000 und einmal weit mehr als 1000 Pfannkuchen verkauft. Nachdem dr.emkus einen Tag vor der Aktion ein Video veröffentlicht hatte, in dem er ankündigte, wo er die Aktion unterstützt, wurde die Zahl um 2500 Pfannkuchen zusätzlich für alle Filialen erhöht. Ein großer Teil davon sei dann in die beiden Filialen, in denen Markus vor Ort war, geschickt worden. In Apolda habe man dann nochmal Pfannkuchen holen müssen, "weil es so gut lief", so Hafermalz. "Nach Veröffentlichung des Videos kamen ja fast im Minutentakt Likes und Kommentare! Wir wollten nicht das Risiko eingehen, am nächsten Tag ohne Pfannkuchen dazustehen." Wie der Verkaufsvertriebessverantwortliche weiter mitteilte, habe sich die Aktion inzwischen zu einer festen Größe etabliert. Gülcan Kamps Gülcan Kamps wieder schwanger? Moderatorin gibt eindeutiges Statement ab! "Es ist eine Herzensangelegenheit. Wir tun das aus tiefster Überzeugung!", so Hafermalz, der selbst Vater zweier Kinder ist. Zudem betonte er: "Der Umsatz fließt 1:1 an das Hospiz."

Grüne Pfannkuchen für den guten Zweck. Für diese Aktion wird die Bäckerei Bergmann zu Recht gefeiert. © Tino Hafermalz

Tino Hafermalz: "Es geht darum mitzumachen!"

"Ich bin echt überglücklich damit", sagte TikTok-Star Markus in einem am Montag veröffentlichten Video angesichts der Spendensumme. "Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten, an euch, an die Bäckerei Bergmann, an jeden Mitarbeiter und vor allem an das Kinderhospiz für ihren Einsatz", teilte der 38-Jährige, der zudem alljährlich als Mitinitiator im Rahmen des Geraer Weihnachtsbusses Spenden sammelt, zudem mit.