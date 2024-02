Jetzt spricht er Klartext! Geht's für Fritz Meinecke bald ins Dschungelcamp?

Der Outdoor-Experte war selbst schon in einigen Dschungeln unterwegs, daran sollte es also nicht liegen. Aber wie er in seiner Instagram-Story bekannt gibt, habe er "an so einem Format kein Interesse".

Doch trotzdem freuen sich Trash-Fans sicherlich schon aufs kommende Jahr. Könnte nach Twenty4Tim in 2025 ein weiterer YouTuber am RTL-Format teilnehmen?

Das große Finale für "IBES" steht bereits in den Startlöchern - am heutigen Sonntag wird der Dschungelkönig gekrönt.

Auf Instagram teilte er mit, dass er derzeit keine fremden Projekte annehmen würde. © Screenshot/Instagram/fritz.meinecke

In diesem Statement schwingt ein negativer Unterton mit, weiter ausführen will er seine Haltung gegenüber "IBES" aber nicht.

Er weist, wie auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten, seine Fans daraufhin, dass er aktuell an keinen "fremden" Formaten interessiert sei.

Der Magdeburger bekäme "wöchentlich Anfragen" für unterschiedliche Projekte - ob Radio, TV, YouTube oder Streaming. Dies würde er aber alles konsequent ablehnen, heißt es weiter.

Nachdem er Anfang des vergangenen Jahres mit discovery+ sein eigenes Streaming-Format "Facing the Unknown" startete und mit der Survival-Sendung "7 vs. Wild" in die dritte Staffel ging, will er sich nun lieber auf eigene Solo-Projekte konzentrieren. Dazu zählen verschiedene Reisen, sowohl in Deutschland als auch international.

Bei RTL wird er also, zumindest in den nächsten Jahren, nicht über die Mattscheibe flimmern. Dafür aber die übrigen drei Promis, die sich am heutigen Sonntagabend ab 22.15 Uhr auf RTL um die Dschungelkrone reißen.