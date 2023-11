Gigi Hadid schießt gegen Israel: "Kinder als Kriegsgefangene" - Nun folgt die überraschende Wende

Los Angeles (USA) - Seitdem der Konflikt zwischen Israel und den Hamas in einem Angriff am 7. Oktober gipfelte, positionierte sich Gigi Hadid (28) klar aufseiten Palästinas. Nun ruderte das palästinensisch-amerikanische Supermodel zurück und sprach eine Entschuldigung für Fehlinformationen aus, die sie verbreitet hatte, als sie behauptete , Israel sei das einzige Land, das Kinder als Kriegsgefangene halte.

Supermodel Gigi Hadid (28) warf Israel vor, Kinder als Kriegsgefangene zu halten. Am gestrigen Dienstag ruderte sie zurück und äußerte eine demütige Entschuldigung. © VALERY HACHE / AFP

Laut der Zeitung New York Post postete Gigi Hadid in der mittlerweile gelöschten Instagram-Story einen Beitrag über Ahmed Almanasra bzw. Ahmed Manasra, der im Alter von zwölf Jahren in Israel "entführt" und "trotz ernsthafter gesundheitlicher Probleme" seitdem in "Einzelhaft" in einem israelischen Gefängnis sitze.

Wie die Times of Israel 2017 dazu berichtet, habe Almanasra in Jerusalem einen 20-Jährigen und einen 13-jährigen Jungen in Jerusalem mit einem Messer angegriffen. Die Attacke führte er zusammen mit seinem Cousin Hassan (†15) aus, der von Sicherheitskräften erschossen wurde.

Obwohl beide Opfer überlebten, wurde Almanasra zu neuneinhalb Jahren Gefängnisstrafe verurteilt.

Gigi Hadid nutzte diesen prominenten Fall als Beispiel für das skrupellose Verhalten Israels und schrieb: "Israel ist das einzige Land der Welt, das Kinder als Kriegsgefangene hält."

"Entführung, Vergewaltigung, Demütigung, Folter, Mord von Palästinensern Jahre und Jahre und Jahre vor dem 7. Oktober 2023", fügte sie hinzu. Dafür erhielt das Model am gestrigen Dienstag einen Sturm der Empörung, der in einer langen Entschuldigung mündete.