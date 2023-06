Influencerin erhält Hass-Kommentare wegen ihrer Brüste: Jetzt wehrt sie sich

Influencerin Greta Engelfried (23) wurde als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens - wegen ihrer zierlichen Statur wurde sie schon öfter angefeindet. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die ehemalige Reality-Darstellerin ("Love Island" 2021), die vor ihrem Umzug nach Berlin in Bad Homburg bei Frankfurt am Main lebte, ist sehr schlank und hat relativ kleine, flache Brüste.

Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte sie ein Instagram-Video, in welchem sie ihre Oberweite ansprach. In dem Clip verdeutlichte Greta, dass es ihr endlich gelungen sei, sich mit ihrem Körperbau und ihren flachen Brüsten anzufreunden.

Dieser Schritt bedeutet ihr viel, wie die dabei verwendete drastische Formulierung "War is over" ("Der Krieg ist vorbei") verdeutlicht.

Etwas später veröffentlichte die 23-Jährige eine Instagram-Story, in der sie einige Nutzerkommentare zu ihrem Video zeigte - und diese hatten es in sich!

Die gezeigten Kommentare umfassten eindeutige Beleidigungen wie "Du Strich", "Was ein Abturn" und "Wie unattraktiv" (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst).