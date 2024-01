Influencerin hatte schwere Krankheit und ihr "Date" eine andere Frau

Frankfurt am Main - Die Liebe kann sehr kompliziert sein, dies stellte Influencerin Greta Engelfried (24) in einem am gestrigen Montag veröffentlichten TikTok-Video deutlich unter Beweis.

Greta Engelfried (24) wurde im Jahr 2021 als Kandidatin der Dating-Show "Love Island" zu einer Person des öffentlichen Lebens - heute ist sie eine erfolgreiche Influencerin. © Montage: Screenshot/Instagram/greta_e_

Die 24-Jährige wohnt eigentlich in Berlin, hält sich aber aktuell in ihrem Elternhaus in der Taunus-Stadt Bad Homburg bei Frankfurt am Main auf.

Der Grund ist eine schwere Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber, die sich die Influencerin bei einer längeren Reise durch Südostasien Ende vergangenen Jahres zugezogen hatte. In der Folge lag sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland länger in einem Krankenhaus.

Nachdem sie entlassen wurde, zog sie bis auf Weiteres in das Haus ihrer Mutter.



Von dort meldete sich Greta am gestrigen Montag per TikTok-Clip. In dem Video spricht sie allerdings nicht über die Krankheit, von der sie sich aktuell erholt, sondern sie erzählt von dem Mann, mit dem sie über weite Teile ihrer Südostasien-Reise zusammen war - und die Beziehung der beiden ist eindeutig nicht platonisch.

Ein festes Paar sind Greta und der Unbekannte allerdings auch nicht, die 24-Jährige nennt ihn stets nur ihr "Long-Term-Hinge-Date" ("Hinge" ist der Name der Dating-App, über die beide sich kennengelernt haben).

Dieser äußerst offene Beziehungsstatus sorgte nun für emotionale Komplikationen bei dem Paar.