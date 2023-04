Jan Leyk hat nach Gig "Kater aus der Hölle" und gesteht: "Ich war noch nie so fett"

Nach einem Gig präsentierte sich DJ Jan Leyk (38) am Montag und Dienstag völlig verkatert auf Instagram. Zudem gestand er, "noch nie so fett" gewesen zu sein.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Star Jan Leyk (38) geht es gar nicht gut! Der DJ legte am Ostersonntag in einem Club in seiner Heimatstadt Hamburg auf - und hatte am nächsten Tag mit einem heftigen Kater zu kämpfen.

Nach einem Gig am Ostersonntag präsentierte sich DJ Jan Leyk (38) am Montag und Dienstag völlig verkatert auf Instagram. © Instagram/leykenda Völlig fertig meldete sich der Halb-Spanier am Montagmittag in seiner Instagram-Story - und stöhnte: "An dieser Stelle möchte sich der junggebliebene Jan beim biologisch 38-jährigen Jan entschuldigen." Zu allem Überfluss nahm ihm seine schwangere Freundin Franzi im Bett auch noch den ganzen Platz weg. "Eine Frage an die Männerwelt da draußen: Kennt ihr das? Ich bin verkatert, ich brauche Platz. Ich möchte atmen!", wetterte Jan. Natürlich musste er sich auch in Sachen Fernsehprogramm dem Willen seiner Liebsten beugen: "Katertag des Grauens und ich muss mir hier diese ganzen Trash-Dinger reinpeitschen. Nach einer Folge ist man halt auch drin und will wissen, welche Bratpfannen da untereinander Körperflüssigkeiten austauschen", sinnierte er. Loredana Wollny Loredana Wollny teilt neues Foto - Fans stellen sofort eine Sache fest: "Seitdem dein Sohn da ist" Wenig später setzte der Modedesigner noch einen drauf: "Ich bin so tief drin in dieser Trash-Scheiße, dank meiner Frau. Diese Show triggert mich so heftig, weil jeder einzelne von denen komplett nur Luft zwischen den Ohren hat. Das ist unvorstellbar." Selbst die Politik, der "Genderwahnsinn" oder die "Klima-Kleber" seien nichts dagegen, verdeutlichte der Hamburger - der sich vor wenigen Tagen noch über Letztere heftig aufgeregt und die Aktivisten als "vernuttene Pissgestalten" bezeichnet hatte.

Jan Leyk zeigt sich oberkörperfrei: "Ich habe einen richtigen Ranzen gekriegt"