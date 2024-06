Heiße Bald-Mama: Jennifer Lange präsentiert XXL-Babybauch nur in knappen Dessous!

Jennifer Lange (30) hat die Endphase ihrer ersten Schwangerschaft eingeläutet. © Bildmontage: Instagram/jenniferlange (Screenshots)

Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft hält die Fitness-Influencerin ihre rund 313.000 Follower auf Instagram mit regelmäßigen Updates zu ihrem eigenen Wohlbefinden und der Entwicklung des Babys auf dem Laufenden.

Und der Tag der Entbindung rückt immer näher! In einem aktuellen Post schreibt Jenny jetzt: "Wow, nur noch wenige Wochen, bis wir unser kleines Wunder in den Händen halten. Jetzt wiegt er schon über anderthalb Kilogramm und hatte das erste Mal Schluckauf."

In der dazugehörigen Bilderreihe sind gleich vier Schnappschüsse zu sehen, auf denen die Ex-Freundin von Andrej Mangold (37) ihre ausgeprägte Babykugel nur mit sexy Dessous am Leib vor einem Spiegel perfekt in Szene setzt.

Der Gedanke daran, dass ihr XXL-Bauch bald Geschichte sein wird, lässt die 30-Jährige sentimental werden. "Die Zeit vergeht so schnell, und ich genieße jede Bewegung von dem kleinen Wurm", betont die TV-Bekanntheit.

Manchmal berühre sie den kleinen Mini-Fuß mit ihrem Finger durch die Bauchdecke, um mit dem zukünftigen Erdenbürger schon einmal auf Tuchfühlung zu gehen. Trotzdem kann Jenny es noch immer "kaum glauben", dass in ihr ein neues Leben heranwächst.