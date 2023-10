Jill Lange wieder verliebt? Mit diesem Hottie teilt sie sich ein Hotelzimmer

"Ich würde euch gerne mehr erzählen aber ich bin die ganze Zeit voll beschäftigt", verriet Jill in entspannter Pose auf einer Liege am Strand.

Das ist nach Aussage der Sängerin selbst auch der Grund, weshalb in den vergangenen Tagen eher weniger auf ihrem Kanal zu sehen war.

Inmitten ihrer Selbstfindungsreise, wie die 23-Jährige ihren Urlaub selbst einmal nannte, könnte die umtriebige TV-Bekanntheit ihr Herz an einen waschechten Sonnyboy verloren haben.

Gemeinsam mit ihrem bisher noch namenlosen Australier scheint Jill die Zeit am anderen Ende der Welt sichtlich zu genießen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Jill Lange

Doch wie haben sich die offensichtlichen Tattoo-Liebhaber eigentlich kennengelernt?

Auch darüber verlor die ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmerin einige Worte. Nämlich stinknormal im Hotel! "Er hat mich da auf meine Tattoos angesprochen und dann hat er mir seine Tabletten gegen Balibelly angeboten." Bali-was?

Was nach kuriosen Medikamenten gegen dubiose Krankheiten klingt, ist in Wahrheit ein Mittel gegen Durchfall.

"Haben uns direkt perfekt verstanden. Mittlerweile haben wir uns zusammen ein Hotelzimmer in Uluwatu genommen." Das ging schnell!

Kommt die 23-Jährige also bald in männlicher Begleitung zurück nach Deutschland?

Dazu äußerte sich Jill - die erst vor einigen Monaten einen fetten Sexismus-Skandal bei RTL entfacht hatte - noch nicht. Und auch die jüngsten Diskussionen innerhalb ihrer Community um ihre Frisur scheinen damit komplett vergessen.