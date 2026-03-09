Joko und Klaas sollten "Wetten, dass..?" übernehmen: "Gab ein geheimes Abendessen"

Berlin - Wer hätte das gedacht? Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) standen als potenzielle Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) bei der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" im Raum - und das schon vor 15 Jahren.

Joko Winterscheidt (47, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben seit Jahren als TV-Duo Erfolg. © Daniel Karmann/dpa

Das lang gehütete Fernseh-Geheimnis enthüllte Joko gerade im YouTube-Format "Knossi Meets".

Darin fuhr Joko mit dem Streamer Jens "Knossi" Knossalla (39) im Auto durch München und plauderte über seine Karriere.

Im Laufe des Gesprächs fragte Knossi den TV-Moderator: "Aber 'Wetten, dass..?' – wäre das auch ein Thema für dich gewesen? Was wäre gewesen, hätte man dich angerufen?"

Woraufhin Joko überraschend antwortete: "Vielleicht sind wir schon vor Jahren gefragt worden. Vielleicht sollte ich das nicht erzählen." Knossi konnte es kaum glauben: "Warte mal – ihr wurdet für 'Wetten, dass..?' gefragt? Vor Jahren?"



Da das Ding jetzt ohnehin in der Welt war, verriet Joko weiter: "Oh Gott, erzähle ich jetzt Geheimnisse? Ich weiß noch: Da gab es ein geheimes Abendessen – wirklich in Mainz. Klaas und meine Wenigkeit. Wir reden von 'ZDFneo'-Zeiten, etwa 15 Jahre her."