Joko und Klaas sollten "Wetten, dass..?" übernehmen: "Gab ein geheimes Abendessen"
Berlin - Wer hätte das gedacht? Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) standen als potenzielle Nachfolger von Thomas Gottschalk (75) bei der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" im Raum - und das schon vor 15 Jahren.
Das lang gehütete Fernseh-Geheimnis enthüllte Joko gerade im YouTube-Format "Knossi Meets".
Darin fuhr Joko mit dem Streamer Jens "Knossi" Knossalla (39) im Auto durch München und plauderte über seine Karriere.
Im Laufe des Gesprächs fragte Knossi den TV-Moderator: "Aber 'Wetten, dass..?' – wäre das auch ein Thema für dich gewesen? Was wäre gewesen, hätte man dich angerufen?"
Woraufhin Joko überraschend antwortete: "Vielleicht sind wir schon vor Jahren gefragt worden. Vielleicht sollte ich das nicht erzählen." Knossi konnte es kaum glauben: "Warte mal – ihr wurdet für 'Wetten, dass..?' gefragt? Vor Jahren?"
Da das Ding jetzt ohnehin in der Welt war, verriet Joko weiter: "Oh Gott, erzähle ich jetzt Geheimnisse? Ich weiß noch: Da gab es ein geheimes Abendessen – wirklich in Mainz. Klaas und meine Wenigkeit. Wir reden von 'ZDFneo'-Zeiten, etwa 15 Jahre her."
Joko Winterscheidt zu Gast bei "Knossi Meets"
Joko und Klaas zu wild für das ZDF
Thomas Gottschalk habe zu dieser Zeit gerade das erste Mal aufgehört. So sei es gekommen, dass die aufstrebenden TV-Chaoten plötzlich von den Verantwortlichen bei ZDF als potenzielle Gottschalk-Nachfolger gehandelt wurden.
Doch woran scheiterte die Übernahme der Samstagabend-Show am Ende eigentlich, will auch Knossi wissen. "Wir waren zu jung. Unsere Vorstellung davon, was das werden müsste, war dem ZDF, glaube ich, zu wild", so Joko Winterscheidt. Es blieb bei Gesprächen und dem Dinner.
Zuletzt wurde bekannt, dass Bill und Tom Kaulitz (beide 36) neue Moderatoren der 1981 erstmals ausgestrahlten Show werden.
Was sagt Joko zur neuen "Wetten, dass..?"-Besetzung? "Ich finds gut, aber sie sollen es bitte nicht verkacken. Es wird total spannend zu sehen sein, was daraus wird", erklärte der 47-Jährige.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa