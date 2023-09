Josimelonie macht Angebot: "Hübsche Männer" dürfen sie "einkaufen"

Köln - Eine Promi-Party steht an - und Reality-Darstellerin Josimelonie (29, " Liebe im Sinn ") bereitet sich mit einem sehr speziellen Kostüm darauf vor.

Josimelonie (29) ist demnächst zu Gast auf einer Party des Kölner Influencers Twenty4tim (22) - sie überlegt, sich dafür als im Karton verpackte Barbie zu verkleiden. © Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie

Die Wahl-Kölnerin, die auch lange im rheinland-pfälzischen Mainz lebte, wandte sich kürzlich mit einer Instagram-Story an ihre Fans.

In dem Clip war sie in einer lebensgroßen, rosafarbenen nachgemachten "Barbie"-Verpackung zu sehen. Sie fragte hierzu ihre Fans: "Also, Leute, ist das ein bisschen zu cringe, damit auf eine Party zu gehen?"

"Ich liebe es, ich gehe als Barbie im Pappkarton", fügte Josimelonie hinzu. Denn, so erklärte die 29-Jährige weiter, sie sei zu einer Party des ebenfalls in Köln lebenden bekannten Influencers Twenty4tim (22) eingeladen, und das Motto der Party würde "Kindheitshelden" lauten.

Sie werde auf der Party sicher nicht die einzige mit Barbie-Kostüm sein, fügte die Kölnerin hinzu, betonte aber, dass sie als "Barbie zum Kaufen" ginge.

In einem möglicherweise auch ironisch aufzufassenden Tonfall fügte Josimelonie noch hinzu: "Also, falls da hübsche Männer sind, die können mich am Mittwoch einkaufen."