Josimelonie präsentiert wichtiges Update zu ihren "Melönchen"

Köln - Sie trägt nicht ohne Grund einen Verweis auf "Melonen" in ihrem Künstlernamen: Reality-Darstellerin Josimelonie (29, " Das perfekte Dinner ", " Liebe im Sinn ") veröffentlichte am gestrigen Freitag ein wichtiges Update auf Instagram - es ging um ihre Brüste!

Dies sei aber eine absolute Ausnahme, später müsse sie in jedem Fall wieder einen nach einer Bruststraffung obligatorischen Stütz-BH anlegen.

Um ihren Followern einen Eindruck von dem Ergebnis des Eingriffs zu vermitteln, habe sie sich extra "in ihren süßen Sport-BH geschmissen", verriet die 29-Jährige zu Beginn.

Am gestrigen Freitag präsentierte Josimelonie nun in ihren Instagram-Storys ein Update zu dem Ergebnis dieser Operation, wobei sie auch ihr neu gemachtes Dekolleté erstmals der Öffentlichkeit präsentierte.

Umso höhere Wellen schlug die Nachricht, als sie im Februar bekannt gab, sich einer sogenannten Bruststraffung zu unterziehen , also einer operativen Verkleinerung ihrer Brüste.

Josimelonie (29) zeigte ihr neu gemachtes Dekolleté und schwärmte: "Ich habe jetzt einen wirklich wunderschönen Ausschnitt." © Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie

Im Hinblick auf ihren Gesundheitszustand gehe es ihr "richtig, richtig gut". Auch die Narben an ihren Brüsten würden sehr gut verheilen.

Josimelonie habe aber immer noch erhebliche Einschränkungen in ihrem Alltag, auch wenn die Operation nun schon etwa vier Wochen zurückliege. So dürfe sie weiterhin nicht schwer heben und müsse auf dem Rücken schlafen.

Was ihre neu gemachten Brüste betrifft, so zeigte sich die Kölnerin äußerst zufrieden. Zwar spotte ein Freund von ihr, dass sie nun keine "Melonen" mehr hätte, sondern "Melönchen", dies will die 29-Jährige aber nicht gelten lassen.

Tatsächlich war in den Aufnahmen zu sehen, dass die Brüste der Reality-Darstellerin nach wie vor ein gewisses Volumen haben.

Besonders erfreut ist die 29-Jährige über ihr Dekolleté. Um dies zu verdeutlichen, zog sie den Stoff ihres Sport-BHs ein gutes Stück herunter und erklärte: "Hier könnt Ihr sehen, ich habe jetzt einen wirklich wunderschönen Ausschnitt."

Das Kokettieren mit der Oberweite bleibt also weiterhin ein Markenzeichen von Josimelonie.