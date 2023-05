Reality Girl geht neue Wege und wird mit "Ignoranz und Verachtung" bestraft

Köln - Reality-Darstellerin Josimelonie (29, " Liebe im Sinn ", " Das perfekte Dinner ") ist für offene Ansagen und klare Worte bekannt. Am gestrigen Sonntagabend wandte sich die Wahl-Kölnerin mit mehreren Instagram-Storys an ihre Fans - und sie war offensichtlich sehr erbost.

Josimelonie (29) wurde als Reality-Darstellerin zu einer Person des öffentlichen Lebens, doch inzwischen hat sie sich ein zweites berufliches Standbein zugelegt: Sie fungiert als Managerin für andere Reality- und Social-Media-Sternchen. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die 29-Jährige, die auch lange im rheinland-pfälzischen Mainz lebte, war zuvor mit einem Zug aus Hamburg nach Köln zurückgekehrt, sie hatte in der Hansestadt das bekannte Beauty-Event "GLOW" besucht.

Bei sich zu Hause auf dem Sofa sitzend sprach Josimelonie in die Kamera ihres Smartphones. Sie wolle von einem - offenbar sehr negativen - Erlebnis erzählen, das die ganze Zugfahrt über ihre Gedanken eingenommen habe.

"Mich hat richtig genervt, dass mich das beschäftigt hat, weil ich nicht will, dass mich so was beschäftigt", erklärte die Kölnerin und fügte mit zornigem Tonfall hinzu: "Ich muss das jetzt loswerden, weil es mich so aufregt!"

Zunächst muss aber der Hintergrund der Situation erklärt werden: Josimelonie war nicht in ihrer Funktion als Reality-Darstellerin und Influencerin auf der "GLOW" - sie war dort als Managerin einer anderen Künstlerin, die auf dem Event auftrat.

Es ist noch nicht sehr lange her, dass die Reality-Darstellerin sich dieses zweite berufliche Standbein zugelegt hat und damit neue Wege beschreitet. Ihre Agentur trägt den Namen "Starkes Management" - und in ihrer Funktion als Managerin hatte die Kölnerin auf der "GLOW" in Hamburg eine sehr unschöne Begegnung.