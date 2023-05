Reality-Girl Josimelonie oben ohne auf TikTok: "Ich sehe Nippel, Leute!"

Dieser Screenshot einer Instagram-Story zeigt die frühere Oberweite von Josimelonie - die 29-Jährige hat ihre Brüste operativ verkleinern lassen. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die Wahl-Kölnerin, die auch lange Zeit in Mainz lebte, hielt sich dabei natürlich an die Sittlichkeits-Richtlinien von TikTok, ihre Brüste wurden in dem Clip verpixelt. Doch es ging ihr mit dem Video auch ganz sicher nicht darum, bei den Betrachtern erotische Regungen zu wecken.

Hintergrund der Aufnahme: Josimelonie, die schon seit Langem für ihr außerordentlich voluminöses Dekolleté bekannt ist, hat sich einer sogenannten Bruststraffung unterzogen - ihre Brüste wurden unlängst durch einen operativen Eingriff verkleinert.

Im Februar hatte sich die 29-Jährige final zu diesem Schritt entschieden, davor hatte sie immer wieder laut darüber nachgedacht.

In dem am gestrigen Sonntag veröffentlichten TikTok-Video ist der Moment festgehalten, in welchem die Reality-Darstellerin ihre verkleinerten Brüste zum ersten Mal unverhüllt in einem Badezimmer-Spiegel erblickt.

Die 29-Jährige war völlig begeistert.