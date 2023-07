Reality-Girl Josimelonie zeigt "Entjungferung" auf Instagram

Köln/München - Reality-Darstellerin Josimelonie (29, " Das perfekte Dinner ", " Liebe im Sinn ") ist für ihren mitunter frivolen Humor bekannt - in ihren Instagram-Storys vom gestrigen Montag stellte die Wahl-Kölnerin dies wieder einmal mit aller Deutlichkeit unter Beweis.

In ihren späteren Instagram-Storys zeigte Josimelonie Eindrücke der Party - und sie war völlig überwältigt, da sie dort auch die Bekanntschaft der Sängerin Katja Krasavice (26) machen durfte.

Wie sie erklärte, war sie in die bayerische Landeshauptstadt gereist, um zusammen mit anderen Promis und Social-Media-Sternchen die Eröffnung eines Beauty-Salons zu feiern.

"Ich habe mein ERSTES Tattoo bekommen. Sorry, Mama! 😂", war als schriftlicher Kommentar in einer Instagram-Story von Josimelonie zu lesen. © Montage: Screenshot/Instagram/josimelonie

Zum Hintergrund muss erklärt werden, dass bei der Eröffnung des Beauty-Salons in München eine Reihe von Events zur Unterhaltung der Gäste bereitstand, darunter auch die Dienstleistungen einer Tätowiererin.

"So, Freunde, ich hatte noch nie ein Tattoo, ich bin noch Tattoo-Jungfrau, und das ändere ich jetzt", verkündete Josimelonie in einer ihrer Storys.

Wie die 29-Jährige weiter erklärte, hat sie schon vor einiger Zeit am Körper ihrer Freundin und Mitbewohnerin Stephie Stark (28, "Der Bachelor" 2021) ein Tattoo bemerkt, welches Josimelonie "richtig, richtig geil" findet.

Aus diesem Grund habe sie die Tätowiererin auf der Party gefragt, "ob das möglich ist, dass ich mir das machen lasse - und es ist möglich", erklärte die Reality-Darstellerin und fügte hinzu: "Ich ziehe es jetzt einfach durch."

Danach wechselte die Ansicht in der Story. Nun war zu sehen, wie der 29-Jährigen ein Tattoo hinter dem linken Ohr gestochen wurde. "Und dann war es schon so weit: Die Nadel wurde angesetzt und ich wurde wirklich entjungfert", sagte Josimelonie dazu aus dem Off.

"Ich hoffe, dass ich morgen nicht aufwache und denke: 'Oh mein Gott! Warum habe ich mir dieses Tattoo machen lassen?'", fügte die Kölnerin hinzu.

Doch diese Zweifel schob sie beiseite, auch weil das Hautbild an einer Stelle gestochen worden sei, die nicht größer auffalle. "Also, ich glaube, das wird ganz cool. Ich freue mich", beendete die Reality-Darstellerin ihren Bericht.