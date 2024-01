So war die letzte "Tagesschau" mit Judith Rakers

Hamburg - Judith Rakers (48) hat am Mittwoch das letzte Mal in der 20-Uhr-Ausgabe der " Tagesschau " die Nachrichten präsentiert. Sie tauscht die Sendung gegen das Landleben mit Hühnerstall.

Die letzte "Tagesschau"-Sendung mit Judith Rakers (48) begann mit einem Beitrag über das Gedenken im Bundestag an die Holocaust-Opfer. © Screenshot/ardmediathek.de

Nachdem sie die "Tagesthemen" um 22.15 Uhr angekündigt hatte, wendete sich die 48-Jährige mit persönlichen Worten an die Zuschauer.

"Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn dies ist meine letzte 'Tagesschau'-Sendung. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in ihr Wohnzimmer gelassen haben und danke an die besten Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss."

Danach kamen Jens Riewa (60) und weitere "Tagesschau"-Kollegen zum Abschied mit Blumen ins Studio in Hamburg.

Kurz davor veröffentlichte die "Tagesschau" auf ihrem Instagram-Profil einen Zusammenschnitt mit Auftritten der 48-Jährigen.

Darin waren neben einigen Anmoderationen aus 19 Jahren auch kleinere Pannen zu sehen, wie das Mikorofonproblem im vergangenen Jahr. "Danke, dass du da warst, Judith!", so der Tenor des Videos.