Loch im Herz? Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi bangen um zweites Baby!

Laura Maria Rypa (28) und Pietro Lombardi (32) freuen sich schon riesig auf die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

Als der gebürtige Karlsruher an der Seite von Pop-Titan Dieter Bohlen (70), Schlager-Queen Beatrice Egli (36) und Rapperin Loredana (28) kürzlich für die Dreharbeiten zur neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im Einsatz war, meldete sich seine Verlobte besorgt via Instagram.

Im Rahmen eines ungeplanten Besuchs bei einem Arzt für pränatale Diagnostik erklärte Laura in ihrer Story etwas kryptisch: "Drückt mir die Daumen, ich musste einen Termin vereinbaren, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass alles okay ist!"

Warum sie den Spezialisten aufsuchte, behielt die Influencerin zunächst noch für sich. Erst nach der Untersuchung brach sie ihr Schweigen. Demnach hatte Ihre Frauenärztin bei einer Kontrolle eine schockierende Befürchtung geäußert, der es unverzüglich nachzugehen galt.

Es handelte sich dabei um eine Auffälligkeit an der Herzscheidewand des Ungeborenen in Lauras Bauch. "Je nachdem, aus welcher Perspektive sie geguckt hat, sah es so aus, als wäre die Wand nicht ganz geschlossen, also dementsprechend ein Loch", so die Beauty.