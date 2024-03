Laura Maria Rypa hat genug von Söhnchen Leano: "Es ist nicht mehr vertretbar!"

Laura Maria Rypa (28) möchte ihren Sohn Leano (1) möglichst bald aus dem elterlichen Schlafzimmer ausquartieren. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshots)

Seit der Geburt des kleinen Wonneproppens im Januar 2023 genießen die Blondine und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) die kostbare Zeit als Familie in vollen Zügen. Vor allem Laura blüht in ihrer Rolle als liebevolle Mama regelrecht auf.



Auf Instagram gewährt die Beauty immer wieder Einblicke in ihr neues Leben. Dabei vergeht kaum ein Tag, an dem sie ihre rund 856.000 Follower nicht mit ihrem strahlenden Lächeln und neuem "Awww, wie süß"-Content verzaubert.

Doch jetzt ist offenbar Schluss mit lustig: In ihrem jüngsten Beitrag kündigt Laura nämlich den Rauswurf ihres Sprösslings aus dem elterlichen Schlafzimmer an. In ihrer Story schreibt sie: "Leanos Bett wurde heute aufgebaut. Es fehlt nur noch seine Matratze."

Selbstverständlich liefert die Schwangere auch noch den genauen Grund für die plötzliche Maßnahme. "Ich liebe es, mit ihm zu kuscheln, aber so, wie er in der Nacht schläft, ist es nicht mehr menschlich und vertretbar!" Dass Lauras Aussage nicht herzlos gemeint ist, beweisen die vier Tränen lachenden Smileys hinter ihren Worten.

Außerdem wird Leano noch in diesem Jahr ein großer Bruder. Da ist eben jeder freie Bett-Zentimeter im Lombi-Schlafgemach kostbar.