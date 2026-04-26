Es geht um die Millionen-Villa: Zoff bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa
Köln - Die Beziehung zwischen "DSDS"-Ikone Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (30) bleibt schwierig. Am Samstag hat sich das Ex-Paar in den sozialen Medien einen Online-Zoff geleistet.
Auslöser des ganzen war die letzte Folge von Lombardis Podcast "Patchwork Boys", den er gemeinsam mit Oliver Pocher (48) aufnimmt und in dem die beiden Kumpels unter anderem darüber sprechen, dass Rypa dem Sänger seinen Teil der gemeinsamen Villa vor einiger Zeit abgekauft hat. Ein eigentlich harmloses Thema also.
Doch eine Aussage von Pocher lässt die Emotionen hochkochen: "Rein inhaltlich ist das so, als wenn die Frau von Cristiano Ronaldo ihm ein Auto schenkt und er sagt: 'Ey, das ist so cool, dass du mir praktisch von meinem Geld ein Auto schenkst'", stichelte der Comedian gegen die 30-Jährige.
Das will Rypa so allerdings nicht stehen lassen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Als hätte ich mir alles von einem Mann aufbauen lassen oder wäre ohne ihn nichts. Ja, du hast mir damals Türen geöffnet. Und ja, ich habe mich dafür oft genug bedankt bis heute."
Ihr Geld habe sie aber letztlich ganz alleine verdient, führt die 30-Jährige aus. "Du drehst keine Videos für mich. Du organisierst keine Werbepartner. Du machst nicht meine Arbeit. […] Ich habe mir nie etwas 'einfach bezahlen lassen'."
Laura Maria Rypa macht Pietro Lombardi schwere Vorwürfe: "Das ist kein Zufall, das ist ein Muster!"
Hinzu komme, dass Lombardi ihrer Meinung nach bewusst seinen Kumpel vorgeschickt habe, um das Thema aufzumachen. "Du wusstest ganz genau, dass Oliver Pocher darauf anspringen wird und gegen mich stichelt, das war dir vorher klar und genau das war auch der Plan", ist sich die Influencerin sicher.
"Das ist kein Zufall, das ist ein Muster. Du gehst immer wieder über andere Personen, um Dinge auszusprechen, die du selbst nicht sagen willst, damit du in der Öffentlichkeit der Gute bleibst, während andere das Negative übernehmen."
Auch, dass ihr Ex während des Gesprächs mit dem Comedian gesagt hatte, dass sie ihr eigenes Geld verdienen und nicht auf seine Kosten leben würde, sei geplant gewesen, so Rypa. "Du hättest auch einfach klar Position beziehen können. Du hättest sagen können: 'Olli, hör bitte auf, so über Laura zu reden.' Aber genau das machst du nicht, du redest es irgendwie drumherum und lässt es einfach passieren."
Lombardi, der sich aktuell zum Megapark-Opening auf Mallorca befindet, hat seine Posts über das Thema derweil gelöscht. "Emotionen haben kurz gewonnen, aber das bringt nix. Sinnlos", schreibt er stattdessen. Ob das letzte Wort damit wirklich gesprochen ist?
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)