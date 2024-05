Unfall mit Mike Heiter: Leyla Lahouar berichtet und ist "hart schockiert"

"Wie kann man so was einem Menschen wünschen? Das geht mir einfach nicht in den Kopf rein", echauffierte sich die 28-Jährige.

Sie habe noch einmal über den Unfall nachgedacht, in den sie und ihr Lebensgefährte am Wochenende verwickelt worden waren , erklärte die Dschungelcamp-Finalistin und fügte hinzu: "Ich sage Euch ehrlich, ich war richtig hart schockiert über ein paar Kommentare."

Die Halbtunesierin wandte sich am gestrigen Dienstag mit einigen Instagram-Storys an ihre Fans.

In ihren Instagram-Storys berichtete die Frankfurterin empört über hämische oder hasserfüllte Social-Media-Kommentare zu dem Autounfall. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Es sei für sie generell "ganz, ganz unverständlich", wie man eigentlich fremden Personen auf Social Media Hass entgegenbringen könne. "Aber wirklich so den Tod zu wünschen, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr heftig", betonte die Frankfurterin.

Ebenso schockiert zeigte sie sich gegenüber Social-Media-Nutzern, die mit Spott oder Häme auf den Autounfall reagierten: "Leute, die dann lachen und schreiben: 'Ha, ha, ha, wenn die noch posten kann, so schlimm kann's ja nicht gewesen sein'."

"Wie kann man darüber lachen, wenn andere Menschen gerade einen Unfall hatten? Mir geht das einfach wirklich nicht in den Kopf, wie man darüber lachen kann!", setzte Lahouar hinzu und ergänzte: "Dann markieren die da ihr Freunde, ihre Freundinnen und lachen! Also, ich finde, man sollte sich diesbezüglich echt mal an den Kopf greifen, ob da noch alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte."

"Das würde mir niemals in den Sinn kommen, da irgendwie zu lachen oder hasserfüllt zu sein, oder Menschen zu wünschen, dass sie tot sind", bekräftigte die 28-Jährige mit ernster Miene zum Abschluss.