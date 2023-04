Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat schöne Nachrichten für ihre Fans

Melissa (30) von "Hochtzeit auf den ersten Blick" kommt aktuell aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. © Screenshot Instagram/melissa_aufdenerstenblick (Bildmontage)

Dabei hatte sich die 30-Jährige zuletzt eher bedeckt gehalten, was ihren aktuellen Beziehungsstatus angeht und immer wieder betont, eine neue Liebe von jetzt an aus der Öffentlichkeit heraushalten zu wollen.

Auch als ihr Noch-Ehemann Philipp bereits vor Wochen ausplauderte, dass sie wieder jemanden date, äußerte sich Melissa nie eindeutig dazu.

Doch in einem Q&A ließ Melissa nun auf einmal zahlreiche Herzchen regnen - und zwar nicht nur mit ihrer Blusen-Auswahl, auf der sich bereits viele Liebes-Symbole tummelten. Gleich zu Beginn ließ sie ihre Fans wissen, dass sie "ganz klar" glücklich sei. Dazu setzte sie gleich mehrere rote Herzchen.

Auf die Frage, ob es ihr als Alleinerziehende manchmal schwerfalle, alleine zu sein, antwortete sie: "Ich würde nicht sagen, dass ich alles alleine stemmen oder machen muss", schließlich habe sie "den ein oder andren Herzensmenschen" an ihrer Seite. Und auch wenn der kleine Mucki dann im Bett sei, würde sie sich nicht einsam fühlen, verriet Melissa und setzte auch dazu ein von zwei Händen geformtes Herz-Emoji.

Bei der Frage, ob ihr Umzug in die Heimat jetzt eigentlich schon feststehe, antwortete Melissa dann außerdem in der Wir-Form: "Wir schauen mal, was es gibt." Wenn aber alles passe, könne es sein, dass dann auf einmal alles ganz schnell gehe, so Melissa, die auch dazu ein paar Herzchen fallen ließ.

Doch auch zu ihrer Ex-Beziehung hatte Melissa in dieser Fragerunde noch etwas zu sagen ...