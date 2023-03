Scheidung von Ex-"HadeB"-Traumpaar Melissa und Philipp geplatzt!

Melissa (29) von "Hochzeit auf den ersten Blick" hat am Dienstag via Instagram mitgeteilt, dass die offizielle Scheidung von Philipp (35) geplatzt ist. © Instagram/melissa_aufdenerstenblick

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 29-Jährige zunächst ein Video, in dem sie sich im Schnelldurchlauf vor dem Spiegel fertig machte. Dazu schrieb sie: "Starten wir mal in einem besonderen Tag...dachte ich zumindest."

Auf den letzten Teil dieser Caption nahm sie im nächsten Story-Slide Bezug. Dieses Mal meldete sie sich aus ihrem Auto - und erklärte: "Ich dachte wirklich, ich werde heute geschieden. Ich wurde eines Besseren belehrt."

Der Mutter eines zweijährigen Sohnes war die Enttäuschung anzusehen. "Alle guten Dinge sind auf jeden Fall nicht drei, sondern vier, fünf, sechs? Wir werden es sehen", erläuterte die Hamburgerin - offenbar war es nicht der erste Scheidungsversuch.

Dabei sei sie "so gut vorbereitet" gewesen, habe sogar einen Sekt mitgenommen, um nach der offiziellen Scheidung darauf anstoßen zu können. "Der muss dann bis zum nächsten Mal warten", verdeutlichte die Erzieherin.

Details zu den Hintergründen der geplatzten Scheidung behielt Melissa für sich. Auf TAG24-Nachfrage erklärte sie lediglich: "Mehr Informationen möchte ich aus privaten Gründen nicht teilen."