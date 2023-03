So viel Geld hätte RTLzwei dem Wendler für die "Babyglück"-Doku gezahlt!

Die Doku-Soap über Michael Wendler (50), seine Frau Laura Müller (22) und deren gemeinsames Baby wurde wieder eingestampft. © Fotomontage: dpa/Rolf Vennenbernd, Instagram/Screenshot/lauramuellerofficial

Manchmal können die sozialen Medien eben doch für einen positiven Effekt sorgen. So wurde die "Babyglück"-Serie nach einem gigantischen Aufschrei nur einen Tag nach ihrer Ankündigung wieder abgesetzt.

Am Dienstagmittag war die Doku-Soap, die "intime Einblicke in das Leben von Michael und seiner Laura" geben sollte, vorgestellt worden. Wie die Bild nun berichtete, soll RTLzwei Michael Wendler und seiner 28 Jahre jüngeren Frau dafür ordentlich Kohle angeboten haben.

Laut der Zeitung wollte der Privatsender aus Grünwald eine Summe von 500.000 Euro für die sechsteilige Serie an die beiden in den USA lebenden Promis zahlen!

Kurz vor der Ankündigung hatte der Wendler extra seinen Telegram-Kanal gelöscht, über den er immer wieder krude Verschwörungstheorien verbreitet hatte. Laura und seinem Baby "gilt jetzt meine ganze Aufmerksamkeit und Liebe. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind die Konflikte und Kontroversen, die in letzter Zeit mit meinem Namen verbunden waren", teilte er wenig später per RTLzwei mit.

Doch so leicht vergab und vergaß das Internet nicht. Am Dienstagnachmittag wurde RTLzwei wegen der Doku lautstark kritisiert. Als diese nur einen Tag später wieder eingestampft wurde, war die Schadenfreude groß.