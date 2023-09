Mirja du Mont verletzt sich bei Badeunfall schwer: "Ich hatte Angst"

Hamburg - Schock für Mirja du Mont (47): Die Schauspielerin hat sich bei einem Badeunfall in Spanien schwer verletzt, musste ins Krankenhaus.

Zudem gingen mit der Erkrankung Angstzustände und Panikattacken bei der zweifachen Mutter einher. Es folgte ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, bis heute ist Mirja deswegen in Behandlung.

Die Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont (76, "Der Schuh des Manitu") hatte 2018 einen Hörsturz, war auf dem rechten Ohr so gut wie taub . Nach etlichen Sitzungen in der Druckkammer blieb ein permanenter Tinnitus, eine Schwerhörigkeit.

Es habe geblutet und das Trommelfell habe in einer Klinik "verschlossen" werden müssen, erklärte die 47-Jährige weiter. Anschließend habe sie einen Hörtest machen müssen.

Am Dienstagmittag teilte die " Unter Uns "-Darstellerin in ihrer Instagram-Story mit: "Mir ist gestern aufgrund einer großen Welle, die auf mein Ohr knallte, das Trommelfell geplatzt" - Autsch!

Zu allem Überfluss folgte 2021 dann der nächste Schicksalsschlag: Nachdem die 47-Jährige an ihrem Bauch eine ungewöhnliche Stelle entdeckt hatte, wurde bei ihr weißer Hautkrebs diagnostiziert.

Glücklicherweise hatte sich der Krebs noch nicht weiter im Körper ausgebreitet, konnte im Rahmen eines operativen Eingriffs erfolgreich und vollständig entfernt werden.

Nichtsdestotrotz: Die Schauspielerin musste schon so einige gesundheitliche Rückschläge wegstecken. Jetzt also auch noch den folgenschweren Badeunfall, von dem sie sich aktuell in einer spanischen Klinik erholt.