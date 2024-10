Mit SUV in Café gerast: Rapper Haftbefehl gesteht Unfallflucht

Trümmer vor einem Darmstädter Lokal: Im Januar dieses Jahres rast ein Audi Q8 in die Glasfront des Cafés. © 5VISION.NEWS

Dies berichtet die F.A.Z. unter Berufung auf Ermittler. Demnach hat der in Offenbach am Main geborene Rapper zugegeben, dass er am Steuer des Audi Q8 saß, der am 30. Januar in die Glasfassade eines Darmstädter Cafés krachte.

Dabei wurde ein 23-jähriger Mann verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des SUV beging nach dem Crash Unfallflucht.

Schon kurz nach dem Unfall kam das Gerücht auf, dass Aykut Anhan am Steuer des Audis gesessen haben könnte. Nun hat der Rapper zugegeben, den Wagen gelenkt zu haben. Auch sagte er aus, "zur Tatzeit wegen einer Krankheit unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden zu haben".

Haftbefehl war in der Vergangenheit wegen Drogenkonsum in den Schlagzeilen. Ein Konzert in Mannheim musste sogar abgebrochen werden, weil er zu betrunken war.