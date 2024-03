Nach TV-Hochzeit: Sagt Sabrina Mina bald ein zweites Mal "Ja"?

Reality-Star Sabrina Mina (31) hat wieder Schmetterlinge im Bauch. © Screenshot/Instagram/sabrinamina_official (Bildmontage)

Seit Kurzem steht sie als Partyschlager-Sängerin mit der Boxweltmeisterin Alicia Melina Kummer (35, "Liebe im Sinn") auf der Bühne. Und neben dem Musikprojekt gibt es seit einigen Monaten auch einen neuen Mann in ihrem Leben.

Bereits im Januar teilte Sabrina Mina die Nachricht von ihrem Liebesglück bei Instagram: Sie habe endlich ihr perfektes Puzzleteil gefunden. In die Öffentlichkeit wolle ihr Liebster aber offenbar (noch) nicht treten.

Und auch sonst scheint er einfach ein ganz normaler Typ zu sein - ein Grund dafür, dass Sabrina Mina ihn erst lange nicht auf dem Schirm hatte, wie sie nun in einem Interview berichtete.

"Er ist sehr normal und ich wollte eigentlich was Außergewöhnliches", verriet sie in einem Gespräch mit Promiflash. Daher habe es auch etwas gedauert, bis ihr heutiger Freund sie von sich überzeugen konnte. Er sei sogar regelrecht "aufdringlich" gewesen, so Sabrina Mina. Am Ende habe sich seine Beharrlichkeit aber ausgezahlt. Seit neun Monaten sind die beiden inzwischen ein Paar.

"Er ist der tollste Mann der Welt", schwärmt die 31-Jährige inzwischen von ihrem Liebsten. Und deshalb denkt sie offenbar auch schon wieder übers Heiraten nach.