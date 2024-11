Neueste Kreationen und alte Schätze: Das waren die besten Looks der Goldenen Henne

Leipzig - Blitzlichtgewitter, elegante Roben und kreischende Fans: Die Goldene Henne rief wieder einmal zahlreiche Promis auf Leipzigs roten Teppich. Abgesehen von ihren Leistungen in den Kategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport punkteten sie am Freitag auch mit ihren Outfits.

Schauspielerin Katharina Herfurth (40) stellte sich ganz in Schwarz dem Blitzlichtgewitter. © Christian Grube

Vor allem in puncto Farbe erfüllten sie dabei jedwede Vorstellung. So entschied sich Schauspielerin Katharina Herfurth (40) für einen einfarbigen Look in einem schwarzen Kleid von "Horror Vacui".

Und auch Brautmodenverkäufer Uwe Herrmann (62) setzte auf eine einzelne, für ihn jedoch sehr besondere Farbe:

"Grün ist etwas Besonderes. Grün ist für mich Frühling, Hoffnung, etwas Lebensfreude und das verkörpern wir", erklärte er gegenüber TAG24.

Im Kontrast dazu ließ es Moderatorin Inka Bause (55) hinsichtlich der Farben so richtig krachen.

Ihren pastellfarbenen Anzug mit Farbverlauf kombinierte sie mit extravaganten Glitzer-Sneakern.