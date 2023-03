Bitterböse Besen-Stichelei: Oliver Pocher ätzt gegen "Let's Dance"-Star Anna Ermakova

In den ersten beiden regulären Shows erhielt sie mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (35) von der Jury jeweils die höchste Gesamtpunktzahl im Vergleich zu den restlichen Teilnehmern. Einzig Turnstar Philipp Boy (35) konnte der rothaarigen Schönheit am Freitag erstmals das Wasser reichen und nach Punkten (29) mit der 22-Jährigen gleichziehen.

Die 22-Jährige sorgt derzeit bei der RTL -Tanzshow " Let's Dance " für ordentliche Furore. In der Kennenlernshow zum Auftakt der neuen Staffel gewann sie prompt die Wildcard und war somit vor dem Rauswurf in der Folgewoche geschützt.

Anna Ermakova (22) und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (35) zählen zu den Mitfavoriten auf den Titel "Dancing Star 2023". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Da freue ich mich schon auf den Contemporary, wenn sie vielleicht ihre Zeugungsgeschichte vertanzen kann: mit Bibi Blocksberg und einem Besen", stichelte der 44-Jährige und spielte damit natürlich auf die "Besenkammer-Affäre" zwischen Boris und dem Model Angela Ermakova (55) an, aus der Anna entstand.

Auch zu einer möglichen Song-Auswahl äußerte sich der fünffache Familienvater: "Ich gehe von 'Hit Me Baby One More Time' oder 'Oops!... I Did It Again' aus."

Um dem nächsten Shitstorm sogleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, betonte Pocher jedoch: "Es ist nur Comedy." Er finde es nämlich gut, dass Anna in der Show dabei sei.

Tatsächlich verfolge er "Let's Dance" in diesem Jahr nur am Rande. Dies würde vor allem daran liegen, dass in der Vergangenheit immer jemand dabei gewesen sei, für den er Interesse gehabt habe.

Dazu zähle natürlich seine Frau Amira oder auch Ilka Bessin (51). Er selbst wirkte ebenfalls schon mit.