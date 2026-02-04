Entscheidung gefallen: Oliver Pocher verliert wohl Prozess gegen Christian Düren

Köln - Im Prozess zwischen Comedian Oliver Pocher (47) und "taff"-Moderator Christian Düren (35) ist offenbar eine Entscheidung gefallen.

Die Klage auf Unterlassung von Oliver Pocher (47) wurde offenbar vom Landgericht Köln abgewiesen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Zwar nannte eine Sprecherin des Kölner Landgerichts auf Nachfrage von TAG24 explizit keine Namen, gab am Mittwoch aber vielsagend an: Im Prozess mit dem Aktenzeichen 28O21/25, in dem ein Moderator einen anderen wegen der Verbreitung eines Videos auf Unterlassung verklagt hatte, wurde die Klage abgewiesen.

Pocher hatte Düren zuvor vorgeworfen, ihn mit einem Video, das einen Streit zwischen dem Comedian und seiner Ex-Frau Amira Aly (33) zeigen soll, zu erpressen. Demnach soll der Moderator gedroht haben, die Aufnahmen in der TV-Branche zu verbreiten, sollte Pocher weiterhin in der Öffentlichkeit über den 35-Jährigen sprechen.

In dem Clip sollen unter anderem auch Handgreiflichkeiten zwischen dem Ex-Paar zu sehen sein.

Der ProSieben-Moderator hatte den Vorwurf indes vehement bestritten und angegeben, lediglich mit der 33-Jährigen über die brisanten Aufnahmen gesprochen und das Video anschließend gelöscht zu haben.