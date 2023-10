Nach Casino-Coup in Las Vegas: Ist Oliver Pocher jetzt etwa heiß auf Sylvie Meis?

Las Vegas (USA) - Pech in der Liebe, Glück im Spiel? Oliver Pocher (45) hat in einem Spielcasino "abgeräumt" und sich im Anschluss sofort für einen Flirt mit Sylvie Meis (45) in Stellung gebracht!

Oliver Pocher scheint sich sehr für die neuen Liebesgerüchte rund um Sylvie Meis (beide 45) zu interessieren. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/sylviemeis (Screenshot)

Nach dem Auszug seiner Noch-Ehefrau Amira (31) aus der gemeinsamen Kölner Villa ist der RTL-Moderator vor wenigen Tagen in Richtung Vereinigte Staaten geflüchtet, um sich in Las Vegas das U2-Konzert im "The Sphere" anzuschauen.

Die Eindrücke, die Olli aus dem größten Multimedia-Tempel der Welt auf seinem Instagram-Profil teilt, sind gigantisch. Mit 1,2 Millionen Leuchtdioden bietet die 112 Meter hohe Kugelhalle die derzeit größte LED-Leinwand der Welt. Wahnsinn.

Was bei einem Trip in die Zocker-Metropole in der Wüste aber auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der Besuch einer Spielbank. Jetzt, wo es mit der Liebe gerade nicht so rosig läuft, wollte Olli sein Glück am Roulette-Automaten herausfordern. Mit Erfolg!

"Der Beweis!! Glück im Spiel …" schreibt der Komiker zu der mutmaßlichen Erfolgswelle in seiner Story. In einer weiteren Sequenz hält Olli dann triumphierend seinen Gewinn in die Kamera: satte zehn Dollar!

Für den fünffachen Familienvater steht damit fest: "Muss nie wieder arbeiten und bin auch für Sylvie Meis interessant!!" Steckt dahinter etwa wieder nur einer seiner vielen Scherze oder doch eine ernsthafte Flirt-Offensive?