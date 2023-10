Nach ihrem Auszug: Oliver Pocher teilt gemeinsame Fotos mit Amira

Oliver Pocher (45) hat alte Fotos mit Amira (31) bei Instagram geteilt. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Die eindeutige Antwort: Nein, Olli und Amira gehen noch immer getrennte Wege. So handelt es sich bei den Bildern, die Olli nun in seiner Instagram-Story postete, um alte Aufnahmen.

Darauf ist der TV-Star in Begleitung von Amira zu sehen. Auf einem der Fotos stehen die beiden ganz vertraut Arm in Arm nebeneinander und lächeln in die Kamera.

Dabei wird schon beim Blick auf Amiras Körpermitte klar, dass der Schnappschuss nicht erst gestern entstanden sein kann. So zeichnet sich unter dem Kleid der zurzeit gertenschlanken TV-Moderatorin die Rundung eines Babybauchs ab.

Ein Text, den Olli unter das Bild geschrieben hat, bringt Klarheit. Demnach sind er und Amira "vor einigen Jahren" - vermutlich während Amiras erster Schwangerschaft mit ihrem inzwischen dreijährigen Sohn - nach Israel gereist.

Ein Urlaub, der heute, zu Zeiten des Großangriffs von Hamas-Terroristen auf das Land, nicht mehr möglich wäre, wie die Pochers wissen. So teilte Olli die Fotos mit Amira ausgerechnet jetzt, weil das Duo in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts ("Die Pochers!") mitunter über die aktuellen Geschehnisse in Israel spricht.