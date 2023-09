Nach Trennung von Amira: Oliver Pocher bekommt Beziehungs-Tipps vom "Big Boss"

Lippstadt/Köln - Diese Nachricht sorgte in Promi-Deutschland für Aufsehen: Oliver (45) und Amira Pocher (30) haben sich getrennt . Nun hat ein guter Kumpel des Comedians Beziehungs-Tipps verteilt.

Ob sich der Comedian an die Tipps des Moderators der früheren RTL -Show "Big Boss" hält, bleibt abzuwarten. Zu einer Liebes-Reunion gehören immerhin zwei und dafür sollte man auch miteinander reden. Doch beim Benefiz-Kick gab er sich jedenfalls wortkarg.

Deshalb gab der frühere Sportfunktionär dem "Schwarz und Weiß"-Interpreten einen Beziehungs-Ratschlag. "Ich hab ihm eben gesagt: streng dich an und versuch, die Frau wieder zurückzugewinnen", führte Reiner weiter aus.

Am Rande eines von Matze Knop (48) organisierten Fußball -Benefiz-Spiels äußerte sich nun kein Geringerer als der frühere Manager von Bayer 04 Leverkusen , Reiner Calmund (74), zum bevorstehenden Ehe-Aus des Promi-Paares.

Der Comedian sah Rot beim Benefiz-Kick in Lippstadt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/oliverpocher

Als ein RTL-Reporter abseits des Platzes vom Zweifach-Papa wissen wollte, wie es ihm gehe, antwortete Olli kurz und knapp: "Sehr gut".

Nach dem Charity-Kick ging der Kölner Privatsender erneut auf Stimmenfang und wieder musste der Comedian dran glauben. Diesmal war er zwar etwas auskunftsfreudiger, doch er äußerte sich nur zum Spiel in Lippstadt. "Fußballspielen ist immer gut. Sport und Bewegung ist so wichtig", erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Während des Spiels merkte man ihm die Trennung jedoch nicht an. So scherzte Oliver viel mit Gastgeber Knop, der in die Rolle des früheren Bayern-Torjägers Luca Toni (46) geschlüpft war und dafür sorgte, dass der einstige VIVA-Moderator den Platz wutentbrannt verließ. Natürlich nur aus Spaß.

Nun darf man gespannt sein, wie es in den kommenden Wochen mit Olli und seiner Noch-Ehefrau Amira weitergeht.