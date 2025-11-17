Nächster Quoten-Tiefschlag: Oliver Pocher rechnet nach Quiz-Debakel mit Stefan Raab ab
Köln - Stefan Raab (59) hat bei RTL ein weiteres Quoten-Debakel zu verantworten. Sein Erzrivale Oliver Pocher (47) findet dafür mal wieder sehr deutliche Worte!
Am Samstagabend zeigte der Kölner Privatsender zur besten Sendezeit das neue Show-Format "Die Unzerquizbaren". Raab und sein langjähriger Weggefährte Elton (54) nahmen es darin erstmals gemeinsam Seite an Seite mit gleich fünf jeweils für sich selbst kämpfenden Herausforderern auf.
In seiner Instagram-Story teilte Pocher später einen Screenshot von einem Artikel über die miese Zuschauerresonanz. "Schade! Der nächste Flop … keine Million Menschen schauen sich am Samstag Stefan Raab an!", stichelte er spürbar schadenfroh.
Ergänzend schob er dann noch vielsagend hinterher: "Lief doch kein Fußball." Zuletzt waren die dürftigen Quoten bei Raabs Sendungen oft mit parallel ausgestrahlten Sport-Übertragungen erklärt worden. Am Sonnabend gab es nichts dergleichen.
Doch die Häme des Comedians ging noch weiter. In einer anderen Story veröffentlichte Pocher noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit Daniel Rosemann, dem Geschäftsführer von Raabs Produktionsfirma Raab Entertainment.
Dieser hatte sich trotz der ausbleibenden TV-Zuschauer zuletzt noch optimistisch zur Zukunft seines kriselnden Schützlings geäußert. "Im Schönreden die Nummer 1!", erklärte der 47-jährige Familienvater nur bissig dazu.
Stefan Raab zieht gegen 20 Jahre alten "Harry Potter"-Streifen den Kürzeren
Anschließend streute er noch mehr Salz in die klaffende Wunde: "Aber interessiert ja Stefan zum Glück alles nicht ... (wie den Zuschauer). [...] Vielleicht mal sich doch reinreden lassen oder bei den eigenen Kindern fragen, was die so schauen? Es gäbe genug Ansätze."
Dass zwischen dem Kölner Komiker und Raab dicke Luft herrscht, ist längst kein Geheimnis mehr. Seit der Rückkehr des gelernten Metzgers ins Fernsehen nutzt Pocher jede sich bietende Gelegenheit, um gegen seinen Rivalen zu schießen.
Die Premiere von "Die Unzerquizbaren", bei der Raab und Elton unter anderem auch dieser peinliche Wissens-Patzer unterlief, erreichte gerade einmal einen Marktanteil von 8,3 Prozent. Nicht das, was sich die Verantwortlichen von RTL so vorstellen.
Zum Vergleich: Sat.1 zeigte parallel mit "Harry Potter und der Feuerkelch" einen rund 20 Jahre alten Film, der mit 10,0 Prozent Marktanteil tatsächlich bessere Quoten einfahren konnte. Auch "Die Stefan Raab Show" liegt deutlich hinter den Erwartungen.
