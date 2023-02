Oliver Pocher teilt Chat-Verlauf mit Florian Silbereisen: "Du Schwein!"

Bali/Köln – Oliver Pocher (45) wettert im Netz gegen Florian Silbereisen (41)! Der Comedian hat einen Chat-Verlauf mit dem Schlager-Star veröffentlicht, in dem er ihn als "Schwein" bezeichnet. Was nach einem handfesten Streit klingt, ist jedoch lediglich als Spaß zwischen den TV-Größen gemeint.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Senders steht zwar noch aus, in einer Instagram-Story nehmen Pocher und Silbereisen die "Traumschiff"-Gerüchte jedoch mit einer guten Prise Humor auf die Schippe.

So übernimmt der Comedian angeblich die Rolle des eifersüchtigen Ehemannes und macht seinem Nebenbuhler die Hölle heiß.

Die Hauptrolle spielt dabei kein Geringerer als Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger. Und auch die Handlung für die neue "Traumschiff"-Folge will "Bild" bereits erfahren haben. Demnach soll sich der ZDF-Seefahrer in eine Passagierin verlieben. Was er dabei nicht ahnt: Seine Herzdame ist verheiratet - ausgerechnet mit Oliver Pocher.

Anlass für die Frotzelei war ein Medienbericht, den Pocher in seiner Story teilte. Darin will " Bild " enthüllt haben, warum der Berufs-Komiker und TV-Moderator zurzeit wirklich mit Kind und Kegel auf der indonesischen Trauminsel Bali verkehrt.

Oliver Pocher teilt Chat-Verlauf mit Florian Silbereisen (41) im Netz. © Montage: Instagram/Florian Silbereisen, Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

In einem Chatverlauf, den Pocher mit seinen rund 1,7 Millionen Followern teilte, schreibt er an seinen mutmaßlichen Serien-Nebenbuhler Silbereisen: "Du hast doch was mit meiner Frau, du Schwein!"

Eine offensichtliche Anspielung, die der Schlager-Barde mit einem simplen "War geil" kontert.

"Ich komme jetzt nach Bali!", droht Pocher und verlinkt dazu Silbereisens Instagram-Profil. Doch damit nicht genug teilte der 45-Jährige auch noch gegen eine andere Promi-Kollegin aus.

"Social Media lernen von Iris Klein", kommentierte er seinen eigenen Chat-Verlauf-Gag vor dem Hintergrund, dass die Katzenberger-Mama ihren Ehe-Krieg mit Göttergatte Peter (55) zurzeit in aller Öffentlichkeit austrägt.

"Bin einfach nur traurig und enttäuscht...", imitierte Pocher die mutmaßlich Betrogene. "Werde das Ganze jetzt verarbeiten und dann morgen und in den nächsten Wochen ausführlich in meinem immer mal wieder privat gestellten Profil verarbeiten... Bitte folgt mir alle zahlreich, damit ich mich demnächst in mir zu kleinen Sportkleidungs-Deals oder auch sonst für Werbung es vermarkten kann..."

Erst jüngst hatte Iris ihrerseits gegen eine Promi-Kollegin geschossen und sich einen medialen Schlagabtausch mit Dschungelkönigin Djamila Rowe (55) geliefert.