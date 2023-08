Oliver Pocher will Ehekrach zu Geld machen, Amira ist sauer und feuert gegen Iris Klein!

Köln - Will Oliver Pocher (45) tatsächlich Kapital aus seiner Liebeskrise mit Ehefrau Amira (30) schlagen? Die 30-Jährige ist entsetzt von den jüngsten Äußerungen ihres Mannes und zieht einen Vergleich zu Erzfeindin Iris Klein (56)!

Im Detail führte sie anschließend aus: "Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen." An ihren Mann gerichtet polterte die Beauty dann: "Und du sagst: 'Ja, klar – für das Geld können wir uns da reinsetzen'."

In ihrem jüngsten Talk offenbarten Olli und Amira, dass auch ein von ihnen nicht näher benanntes Medium auf den Krisenzug aufspringen wollte, um diesen zu vermarkten. "Dann ist bei uns auch eine Anfrage reingeschlittert", bestätigte die gebürtige Österreicherin.

Seit Wochen sprechen "Die Pochers" im Rahmen ihres gleichnamigen Podcasts über ihre schweren zwischenmenschlichen Probleme. Ein Happy End steht inzwischen mehr denn je in den Sternen. Beide Parteien haben ihren Ehering abgelegt.

Der Kölner Comedian hätte kein Problem damit, für Geld über seine Eheprobleme zu sprechen. Seine Frau ist strikt dagegen. © Marco Steinbrenner/dpa

Des Weiteren warf sie dem Comedian an den Kopf, sich in diesem Punkt nicht immer treu zu sein. Doch Olli ist sich keiner Schuld bewusst. "Wie man mit Problemen umgeht oder was man gegebenenfalls dagegen macht, dazu kann mich jeder fragen. Da kann ich zwei Sätze zu sagen", stellte er klar.

Diese Haltung irritiert, ist der streitbare RTL-Moderator doch stets einer der ersten, der sich öffentlich über Influencer und Promis lustig macht, die ihr Privatleben in der Öffentlichkeit ausschlachten. Eine Doppelmoral? Nicht für Olli!

Der 45-Jährige zieht nämlich eine klare Grenze zwischen einem öffentlichen Gespräch über seine Ehe und Reality-TV-Formaten. Amira wollte diese Argumentation nicht gelten lassen und konterte mit einer fiesen Spitze gegen eine andere TV-Größe.

"Ich setze mich doch nicht in den Sessel und mach' dieselbe Scheiße wie Iris Klein!", rechtfertigte sich die ehemalige Visagistin. Rumms!

Die 56-Jährige hatte mit ihrer Trennung von Ehemann Peter Klein (56) wegen Gerüchten um dessen angebliche Affäre mit Yvonne Woelke (41) über Wochen und Monate hinweg für eine öffentliche Schlammschlacht gesorgt.