"DSDS"-Rauswurf schmerzt: Pietro Lombardi klagt RTL an und löst Bohlen-Zoff auf

Pietro Lombardi (32) ließ sich im großen Finale von "Deutschland sucht den Superstar" noch einmal frenetisch von den Fans feiern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Trikot seiner Lieblingsfußballmannschaft Karlsruher SC verabschiedete sich der frühere Pizzabäcker am Samstag von der Castingshow-Bühne, die ihn im Jahr 2011 über Nacht zum Superstar und vor allem auch reich gemacht hat.

"Ich war schon aufgeregt - mehr als sonst", gab der Musiker später im Interview mit "Bild" zu. Dass seine Fans inmitten des Live-Events plötzlich "Ohne Pietro kein DSDS" skandierten, habe ihn gleichermaßen schockiert wie berührt.

Wenige Tage zuvor hatte RTL verkündet, dass Pietro in der nächsten Staffel nicht mehr auf seinen Juroren-Stuhl neben Poptitan Dieter Bohlen (70) zurückkehren wird. Die Schlagzeilen um "häusliche Gewalt" waren offenbar auch dem Sender zu viel.

Ganz ohne Nebengeräusche verlässt der dreifache Familienvater seinen Platz nicht. "Diese Art und Weise fand ich einfach nicht fair gegenüber mir. Dass man mich nicht anruft und sagt: 'Hey Pietro, wir reden mal in Ruhe'", so seine Kritik an den RTL-Bossen.

Ergänzend fügte er dann noch versöhnlich hinzu: "Aber auch das nehme ich niemandem übel." Man weiß schließlich nie, ob sich die Tür nicht irgendwann vielleicht doch noch mal öffnet. Seine Stichelei gegen Bohlen scheint indes bereits vergessen.