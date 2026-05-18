"Arme Wurst"-Diss von Bushido: Jetzt schlägt Pietro Lombardi zurück

Köln - In ihrem Podcast zogen Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria (44) kürzlich fies über Pietro Lombardi her. Jetzt hat der 33-Jährige zurückgeschlagen.

Sänger Pietro Lombardi (33) war in diesem Jahr kein Teil der "DSDS"-Jury mehr. © Henning Kaiser/dpa

Die jüngere Schwester von Sängerin Sarah Connor (45) hatte den früheren Pizzabäcker in einer aktuellen Episode von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" unter anderem als verbittert und missgünstig beschimpft.

Bushido bezeichnete den "Bella Donna"-Interpreten darin gar als "arme Wurst". Im Kern lautet der Vorwurf, dass Pietro dem Rapper seine Nachfolge in der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury nicht gönne.

Außerdem habe er sich in seinem "Patchwork Boys"-Podcast mit Kumpel Oliver Pocher (48) zuletzt mehrfach abfällig gegenüber Ex-Freundinnen geäußert. In einer neuen Folge des Talks stellt Pietro jetzt klar: "Das ist einfach nicht die Wahrheit!"

Vor allem die Anschuldigungen rund um den RTL-Job will der einstige Swarovski-Steinleger so nicht hinnehmen. "Ich saß hier, ich habe gesagt: Super Juror", schildert er seine Reaktion nach der offiziellen Bekanntgabe. Frustriert sei er keineswegs gewesen.