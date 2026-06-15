Audi komplett geschrottet: Pietro Lombardi nach schwerem Unfall wohl verletzt

Köln - Während der Großteil der Deutschen den 7:1-Auftaktsieg der DFB-Elf gegen Curacao feierte, erlebte Pietro Lombardi (34) im Anschluss an das Weltmeisterschaftsspiel einen Schock: Der Sänger wurde offenbar in einen schweren Unfall verwickelt.

Pietro Lombardi (34) soll am Sonntagabend (14. Juni) in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sein. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie "Bild" erfahren haben will, soll sich der Crash an der Kreuzung Marktstraße und Bonner Straße in Köln ereignet haben.

Demnach sei der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" am Sonntagabend (14. Juni) mit seinem neuen Audi Q8 mit einem anderen Auto zusammengekracht, sodass die Polizei nun ermittelt.

"Ich kann einen Unfall bestätigen. Und dass eine beteilte Person ambulant behandelt werden musste", erklärt ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.



Nach "Bild"-Informationen soll es sich um eine 20-jährige Frau handeln, die leichte Verletzungen erlitten habe. Bei dem anderen beteiligten Verkehrsteilnehmer habe es sich es sich um einen 34-Jährigen gehandelt.

Durch die schwere Kollision soll der schwarze Wagen des Ex-Verlobten von Laura Maria Rypa (30) vor allem an der Font massiv beschädigt worden sein.

Unter anderem sei die Motorhaube nach oben gedrückt, der Kühlergrill herausgerissen und der rechte Scheinwerfer komplett zerstört worden sein. Beide Wagen mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Laut Zeugenaussagen soll der Airbag des Sängers bei dem folgenschweren Aufprall nicht ausgelöst worden sein. Neben der 20-jährigen Fahrerin des anderen Autos soll auch Pietro leicht verletzt worden sein.