Audi komplett geschrottet: Pietro Lombardi nach schwerem Unfall wohl verletzt
Köln - Während der Großteil der Deutschen den 7:1-Auftaktsieg der DFB-Elf gegen Curacao feierte, erlebte Pietro Lombardi (34) im Anschluss an das Weltmeisterschaftsspiel einen Schock: Der Sänger wurde offenbar in einen schweren Unfall verwickelt.
Wie "Bild" erfahren haben will, soll sich der Crash an der Kreuzung Marktstraße und Bonner Straße in Köln ereignet haben.
Demnach sei der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" am Sonntagabend (14. Juni) mit seinem neuen Audi Q8 mit einem anderen Auto zusammengekracht, sodass die Polizei nun ermittelt.
"Ich kann einen Unfall bestätigen. Und dass eine beteilte Person ambulant behandelt werden musste", erklärt ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Nach "Bild"-Informationen soll es sich um eine 20-jährige Frau handeln, die leichte Verletzungen erlitten habe. Bei dem anderen beteiligten Verkehrsteilnehmer habe es sich es sich um einen 34-Jährigen gehandelt.
Durch die schwere Kollision soll der schwarze Wagen des Ex-Verlobten von Laura Maria Rypa (30) vor allem an der Font massiv beschädigt worden sein.
Unter anderem sei die Motorhaube nach oben gedrückt, der Kühlergrill herausgerissen und der rechte Scheinwerfer komplett zerstört worden sein. Beide Wagen mussten im Anschluss abgeschleppt werden.
Laut Zeugenaussagen soll der Airbag des Sängers bei dem folgenschweren Aufprall nicht ausgelöst worden sein. Neben der 20-jährigen Fahrerin des anderen Autos soll auch Pietro leicht verletzt worden sein.
Pietro Lombardi stand Mittags in Oberhausen auf der Bühne
Nachdem bekannt geworden sei, wer an der heftigen Kollision beteiligt gewesen sei, habe sich ein zudem großer Menschenauflauf rund um den Unfallort gebildet.
Wie es zu dem schweren Unfall auf der Kölner Kreuzung gekommen ist, sei aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen und bislang noch nicht abschließend geklärt, wie der Sprecher der Polizei ebenfalls preisgibt.
Dabei hatte der Tag für den dreifachen Vater mit einem Highlight begonnen. Denn am Sonntagmittag hatte er noch auf einem Kinderfestival in Oberhausen auf der Bühne gestanden und dort für gute Laune gesorgt.
Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft folgte dann jedoch der Schock. Bislang haben sich weder Pietro Lombardi selbst, noch sein Management auf Nachfrage von TAG24 zum Geschehen geäußert.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa