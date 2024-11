DSDS-Hammer offiziell! Pietro Lombardi bestätigt Show-Aus nach Gewalt-Vorwürfen

Köln - Wochenlang pfiffen es Spatzen von den Dächern, nun herrscht endlich Gewissheit: Pietro Lombardi (32) wird in der kommenden Staffel tatsächlich nicht mehr als Juror bei " Deutschland sucht den Superstar " zu sehen sein.

In dem Video erklärt der 32-Jährige, dass er beim großen DSDS-Finale am Samstag zum vorerst letzten Mal auf der Bühne der Castingshow stehen werde. "Ich werde jede Sekunde genießen", meint Pietro dazu.

Der Gewalt-Skandal um Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sorgte Anfang Oktober bundesweit für Schlagzeilen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ganz ohne Kritik am Kölner Sender kommt der Dreifach-Papa allerdings nicht aus.

"Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Hätte ich mir anders gewünscht", meint er, beteuert zugleich aber auch, dass alles in Ordnung sei.

Zuvor wurde wochenlang darüber spekuliert, ob RTL nach dem Gewalt-Skandal Anfang Oktober weiterhin an Pietro festhalten würde.

In den vergangenen Tagen wurde zudem bereits gemutmaßt, dass mit Bushido (46) sogar schon ein Nachfolger für den gebürtigen Karlsruher feststehen würde.

Der Rapper wird beim Finale am Samstag sogar schon mit von der Partie sein. Was genau die Zuschauerinnen und Zuschauer bei dem Live-Event zur Primetime tatsächlich von ihm erwarten dürfen, behielt der siebenfache Familienvater allerdings ganz Profi-like für sich.