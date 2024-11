RTL-Knall: Bushido wird Teil von "DSDS"-Finale! War's das jetzt für Pietro Lombardi?

Köln - Kommt er, um am Jury-Stuhl von Pietro Lombardi (32) zu sägen? Rapper Bushido (46) wird bereits beim großen " Deutschland sucht den Superstar "-Finale am kommenden Samstag mit dabei sein!

Rapper Bushido (46) wird am Samstag beim großen Live-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" dabei sein. © Hannes P Albert/dpa

Die Bombe ließ der nach Dubai ausgewanderte Musiker am Donnerstagmorgen in der RTL-Sendung "Punkt 7" platzen. "Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ich freue mich, es wird grandios. Wir haben uns da etwas Cooles überlegt", erklärte der 46-Jährige.

Was genau die Zuschauerinnen und Zuschauer in wenigen Tagen bei dem Live-Event zur Primetime tatsächlich von ihm erwarten dürfen, behielt der siebenfache Familienvater ganz Profi-like für sich.

Eine gewisse Brisanz birgt seine Teilnahme allerdings schon jetzt! Erst kürzlich vermeldete die "Bild", dass die Kölner Fernsehmacher im Hintergrund wohl planen, den Rapper als festen Juroren für die nächste Staffel zu gewinnen.

Konkret hieß es in dem Bericht: Bushido soll Pietro ersetzen und dessen Platz an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen (70) einnehmen. Der ehemalige Gewinner der Show war zuletzt wegen "häuslicher Gewalt" gegen seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) in die Schlagzeilen geraten.