Pietro Lombardi zieht klare Grenze: "Ich möchte keine Kinder mehr"

Köln - Ist die Familienplanung bei Pietro Lombardi (33) jetzt wirklich abgeschlossen? Der Sänger denkt ernsthaft über einen endgültigen Schritt nach.

Familienplanung abgeschlossen: Pietro Lombardi (33) könnte sich bald sterilisieren lassen. © Georg Wendt/dpa

Der 33-Jährige meldet sich mit klaren Antworten auf die Fragen seiner Fans bei Instagram und macht deutlich, wohin die Reise für ihn geht - nämlich in Richtung Vasektomie.

"Auch wenn das oftmals in der Kritik steht, sowas zu machen, denke ich doch schon drüber nach", verrät der Sänger offen.

Die Sache sei für ihn eigentlich schon ziemlich klar: "Ich habe drei wundervolle Kinder und für mich reicht das, ich möchte keine Kinder mehr. Klar, sag niemals nie, aber ist nicht der Plan."

Ganz neu ist der Gedanke übrigens nicht. Schon nach der Trennung von Laura Maria Rypa (30) hatte der Sänger ähnliche Töne angeschlagen. Damals meinte er: "Das war’s für mich, werde mich safe sterilisieren lassen."

Jetzt scheint er aber endgültig Nägel mit Köpfen machen zu wollen und kündigt an: "Ich denke, ich werde es machen demnächst, aber ein Zeitpunkt steht noch nicht fest."