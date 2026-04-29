Pietro Lombardi zieht klare Grenze: "Ich möchte keine Kinder mehr"
Köln - Ist die Familienplanung bei Pietro Lombardi (33) jetzt wirklich abgeschlossen? Der Sänger denkt ernsthaft über einen endgültigen Schritt nach.
Der 33-Jährige meldet sich mit klaren Antworten auf die Fragen seiner Fans bei Instagram und macht deutlich, wohin die Reise für ihn geht - nämlich in Richtung Vasektomie.
"Auch wenn das oftmals in der Kritik steht, sowas zu machen, denke ich doch schon drüber nach", verrät der Sänger offen.
Die Sache sei für ihn eigentlich schon ziemlich klar: "Ich habe drei wundervolle Kinder und für mich reicht das, ich möchte keine Kinder mehr. Klar, sag niemals nie, aber ist nicht der Plan."
Ganz neu ist der Gedanke übrigens nicht. Schon nach der Trennung von Laura Maria Rypa (30) hatte der Sänger ähnliche Töne angeschlagen. Damals meinte er: "Das war’s für mich, werde mich safe sterilisieren lassen."
Jetzt scheint er aber endgültig Nägel mit Köpfen machen zu wollen und kündigt an: "Ich denke, ich werde es machen demnächst, aber ein Zeitpunkt steht noch nicht fest."
Trotz Trennungen: Kontakt zu den Kindern bleibt eng
Pietro hat bereits drei Kinder aus zwei Beziehungen. Sohn Alessio (10) stammt aus der früheren Ehe mit Sängerin Sarah Engels (33).
Mit Laura Maria Rypa hat Pietro außerdem noch zwei weitere Söhne bekommen. Leano erblickte 2023 das Licht der Welt, ein Jahr später folgte im August 2024 die Geburt von Sohn Amelio.
Trotz der gescheiterten Beziehungen beteuert Pietro immer wieder, dass der Kontakt zu seinen Kindern eng sei. Laut ihm sehen sie sich regelmäßig und telefonieren sogar täglich.
Mit Laura war das Verhältnis allerdings zuletzt zerrüttet. Beide lieferten sich erst in der vergangenen Woche auf Social Media einen öffentlichen Schlagabtausch.
Dabei ging es unter anderem um die gemeinsame Villa und mutmaßlichen Ärger aus der zerbrochenen Beziehung.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa