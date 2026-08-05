Kilo-Update von Pietro Lombardi: Deshalb nimmt er trotz Abnehmspritze wieder zu
Köln - Erlebt Pietro Lombardi (34) trotz Abnehmspritze aktuell den Jojo-Effekt? Der Sänger hat im Netz ein Body-Update geteilt und verraten, wie es momentan rund um sein Körpergewicht bestellt ist.
Ein halbes Jahr konsumiert "Pie" inzwischen schon die Abnehmspritze und lässt in Kombination mit Gewichte stemmen die Pfunde purzeln.
Im Urlaub pfeift der langjährige DSDS-Juror aber offenbar weitestgehend auf sämtliche Erfolge der vergangenen Monate. Das hat der 34-Jährige jetzt selbst per Instagram verraten.
"Ich versuche auch im Urlaub ein bisschen was zu machen. Ist natürlich nicht immer einfach. Wahrscheinlich kommen auch ein, zwei Kilogramm drauf", kündigt der Sänger seine kulinarische Reise an.
Tatsächlich sei ihm das allerdings "völlig egal", schreibt der Ex von Laura Maria Rypa (30). "Im Urlaub will ich jetzt nicht die ganze Zeit Kalorien zählen, sondern einfach das essen, worauf ich Lust habe und die Zeit genießen."
Schon jetzt blickt der Ballermann-Act aber auf die Zeit danach und liefert eine erste Kampfansage an sich selbst.
Pietro Lombardi hat keine Lust auf Abnehm-Zwang
"Danach wird wieder ganz normal Vollgas gegeben. Sport, Ernährung und das MyVoy-Programm sind mittlerweile einfach so Teil meiner Routine geworden", stellt "Pie" klar.
Auf Empfehlung von Freund und Podcast-Partner Olli Pocher (48) hatte der DSDS-Sieger vergangener Tage im Februar erstmals zur Abnehmspritze gegriffen, um sein Kampfgewicht von mehr als 100 Kilo schnell zu verlieren.
Statt zwanghaft auf Kalorien zu achten, wolle es sich der Halbitaliener fernab der Heimat einfach nur gut gehen lassen. "(...) Deshalb wird's auch überhaupt kein Problem sein, wieder reinzukommen. Kann sein, dass es auch drei oder vier Kilo werden", schiebt Pietro zum Abschluss seiner Instagram-Story hinterher.
Erst vor rund einem Monat hatte er mitgeteilt, bisher circa 20 Kilo verloren zu haben und sich auf 86 Kilo Körpergewicht heruntergespritzt zu haben. Zufrieden ist "Pie" damit aber noch nicht - der Sänger will in den nächsten Wochen noch ein paar weitere Zusatzkilo verlieren.
Titelfoto: IMAGO/Oliver Langel