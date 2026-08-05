Kilo-Update von Pietro Lombardi: Deshalb nimmt er trotz Abnehmspritze wieder zu

Köln - Erlebt Pietro Lombardi (34) trotz Abnehmspritze aktuell den Jojo-Effekt? Der Sänger hat im Netz ein Body-Update geteilt und verraten, wie es momentan rund um sein Körpergewicht bestellt ist.

Anfang Juli machte Pietro Lombardi den sichtbaren Unterschied von vor der Abnehmspritze deutlich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Pietro Lombardi

Ein halbes Jahr konsumiert "Pie" inzwischen schon die Abnehmspritze und lässt in Kombination mit Gewichte stemmen die Pfunde purzeln.

Im Urlaub pfeift der langjährige DSDS-Juror aber offenbar weitestgehend auf sämtliche Erfolge der vergangenen Monate. Das hat der 34-Jährige jetzt selbst per Instagram verraten.

"Ich versuche auch im Urlaub ein bisschen was zu machen. Ist natürlich nicht immer einfach. Wahrscheinlich kommen auch ein, zwei Kilogramm drauf", kündigt der Sänger seine kulinarische Reise an.

Tatsächlich sei ihm das allerdings "völlig egal", schreibt der Ex von Laura Maria Rypa (30). "Im Urlaub will ich jetzt nicht die ganze Zeit Kalorien zählen, sondern einfach das essen, worauf ich Lust habe und die Zeit genießen."

Schon jetzt blickt der Ballermann-Act aber auf die Zeit danach und liefert eine erste Kampfansage an sich selbst.