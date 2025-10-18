Liebes-Comeback? Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zeigen sich gemeinsam bei "Fame Fighting"

Essen - Bahnt sich da etwa ein Liebes-Comeback an? Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) zeigten sich beim "Fame Fighting" in Essen zusammen am Ring.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi schauten sich an der Seite von Max Kruse (l.) die Kämpfe an. © Alexander Franz

Das Ex-Paar saß in der Essener Gruga-Halle - TAG24 berichtet live von "Fame Fighting 3" - nebeneinander.

Reden wollte aber keiner von beiden. Pietro huschte zu Beginn des roten Teppichs an allen Pressevertretern vorbei - die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.

Laura Maria tauchte gute zwei Stunden später auf. Sie posierte immerhin noch für die Fotografen. Interviews geben wollte sie aber ebenfalls nicht.

Der ehemalige DSDS-Juror fieberte mit seinem Kumpel Yasin Cilingir (34) mit. Der allerdings musste bereits in der 1. Runde gegen Aleks Petrovic (34) aufgeben, da er sich unglücklich die Schulter auskugelte.