Nach Gewalt-Eklat um Pietro Lombardi: Zieht RTL jetzt doch die Reißleine?

Allerdings hat Dieter Bohlen (70) nach Informationen des Mediums ein gutes Wort für seinen Schützling eingelegt. Der Chefjuror ist seit Pietros Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 eine Art Vaterfigur für den früheren Pizzabäcker.

Doch steht der Pop-Titan auch dieses Mal hinter dem gebürtigen Karlsruher, sollten sich die angeblichen Vorwürfe bewahrheiten?

Demnach lehne der Familienvater jegliche Form von Gewalt gegen Frauen ab - und somit müsste er seinen engen Vertrauten fallen lassen, sollte sich die Geschichte bestätigen.

Nach BILD-Informationen gab es in der Nacht zu Montag einen Polizeieinsatz in der Lombardi-Villa in Köln. Ein Streit zwischen dem Sänger und seiner Verlobten soll so sehr eskaliert sein, dass diese in deine Klinik musste.

Angeblich soll die 28-jährige Zweifach-Mama mit Blutergüssen am Hals in ein Kölner Krankenhaus eingeliefert worden sein.