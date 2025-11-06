Namensänderung beim Ex-"DSDS"-Sieger? Pietro Lombardi überrascht Fans
Köln - Pietro Lombardi (33) sorgte mal wieder für Verwunderung bei seinen Fans: Eine angekündigte Namensänderung seinerseits überraschte seine Community.
Zuletzt versetzte der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" seine rund zwei Millionen Anhänger mit einer beunruhigenden Instagram-Story in Aufregung.
Gesundheitliche Probleme machten dem dreifachen Vater zu schaffen. Eine genaue Diagnose konnte bisher immer noch nicht getätigt werden.
Jetzt sorgte er abermals für Verwirrung bei seinen Anhängern. Denn in seinem Twitch-Stream offenbarte der gelernte Pizzabäcker nun, dass er "nicht mehr Pietro Lombardi" heiße.
Künftig wolle der bekennende Fan des Karlsruher SC nämlich als "Pepe" auftreten.
Auch auf seinem Instagram-Kanal teilte Pietro seinen neuen Namen seinen Followern mit - inklusive eines Links zu seinem Twitch-Stream.
Das steckt hinter der mysteriösen Namensänderung von Pietro Lombardi
Doch was zunächst nach einer radikalen und interessanten Namensänderung klang, entpuppte sich schnell als harmloser Humbug.
Denn der Name "Pepe" ist der Charaktername des Sängers, den er beim Zocken des Konsolenspiels "GTA 5" nutzt. Immer wenn er das beliebte Open-World-Spiel zockt, schlüpft er in die Rolle des Alter-Egos.
Somit müssen sich die treuen Fans des Ex-Verlobten von Laura Maria Rypa (29) keine Sorgen machen: Der Halb-Italiener wird auch in Zukunft als Pietro Lombardi auf der Bühne stehen und seinen Fans einheizen.
Aber Pietros Anhänger können sich wahrscheinlich auf weitere Mätzchen des ehemaligen "DSDS"-Juroren einstellen. Denn der 33-Jährige hat vor geraumer Zeit das Streamen für sich entdeckt.
Unter anderem begleitete er die beiden Internet-Bekanntheiten MontanaBlack (37) und Max Schradin (47) auf ihrer sogenannten "Rentner"-Tour, die sie ebenfalls auf dem US-amerikanischen-Live-Streaming-Videoportal mit ihren Fans teilten.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa