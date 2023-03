Paukenschlag bei Pietro Lombardi: Hochzeitspläne mit Laura Maria auf Eis gelegt!

Pietro Lombardi (30) will seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) unbedingt heiraten, doch das Vorhaben könnte sich noch eine ganze Weile verzögern. © Instagram/pietrolombardi (Screenshots, Bildmontage)

Es gibt nicht wenige Fans, die behaupten, der "DSDS"-Gewinner und die Influencerin aus Düsseldorf seien bereits längst Mann und Frau. Zumindest betiteln sie sich schon seit geraumer Zeit als solche, doch handelt es sich dabei nur um eine subtile Modeerscheinung, um den eigenen Beziehungsstatus zu manifestieren.

Die Fakten sprechen nämlich eine ganz andere Sprache, wie der frühere Pizzabäcker nun in einer kleinen Fragerunde auf Instagram ungewohnt deutlich klarstellte. "Heiratet ihr dieses Jahr noch? Ihr seid so eine tolle Familie" schrieb ein Nutzer in den bereitgestellten Kästchen-Sticker.

Der Entertainer plauderte daraufhin aus dem Nähkästchen und gab dabei ungewohnt detaillierte Einblicke in seine weitere Ehe-Planung. "Wir haben jetzt keinen genauen Termin", verriet Pietro. Und weiter: "Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann!"

Der 30-jährige Zweifach-Papa hat auch schon einen ganz konkreten Plan, wie der schönste Tag in seinem Leben ablaufen soll.