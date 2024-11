Pietro bei DSDS rausgeschmissen? Sänger klärt endlich auf und spricht von "absoluter Lüge!"

Pietro Lombardi (32) war einst selbst als Sieger von "DSDS" hervorgegangen. In den letzten Jahren saß der Kölner nun am Jury-Tisch. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gewaltvorwürfe, Trennungsgerüchte und schließlich auch noch der mutmaßliche Jury-Rauswurf: Die Schlagzeilen um Pietro hatten sich in den vergangenen Wochen nahezu überschlagen und der Sänger sich dementsprechend einige Zeit von seinen Social-Media-Kanälen zurückgezogen.

Inzwischen hat im Hause Lombardi aber wieder die traute Familienharmonie Einzug gehalten, während der Verlobte von Influencerin Laura Maria Rypa (28) auch bei Instagram wieder ziemlich aktiv ist. So lud Pie seine Follower am Sonntag sogar zu einer kleinen Fragerunde ein und offenbarte in diesem Zuge auch endlich, ob RTL ihn tatsächlich von der Jury-Bank der populären Castingshow verbannt hat, oder nicht.

"'Wurdest du bei DSDS echt rausgeschmissen?' - Die Frage kam sehr oft und das kann ich auch verstehen, bei dem, was man so alles liest", erklärte der "Lass mich nicht los"-Interpret zunächst, um dann aber schnell klarzustellen: "Nicht alles, was man liest, entspricht auch der Wahrheit. [...] Ich wurde nie rausgeschmissen, das ist eine absolute Lüge!".

Stattdessen sei die "RTL-Chefabteilung" nach Pietros Schilderungen noch beim DSDS-Finale der jüngsten Staffel auf den 32-Jährigen zugegangen und habe ihm verdeutlicht, dass er eben nicht vom Jury-Pult verbannt worden sei.