Großes DSDS-Finale: Christian Jährig ist der neue Superstar!

In der darauffolgenden ersten von drei Runden, in der Christian, Nissim und Co. einen Charts-Song darbieten mussten, griffen fast alle Kandidaten mit ihrer Liedauswahl richtig ins Klo - zumindest, wenn man den Einschätzungen der Jury glauben durfte.

Dass sich der 30-Jährige aus Reichertshofen in Bayern in dem denkwürdigen Showdown gegen seine Konkurrenten Nissim Mizrahi (61), Philip Matas (25) und Tom Mc Connor (23) durchsetzen würde, war schon früh am Abend abzusehen.

Nissim Mizrahi (61) hätte zum ältesten DSDS-Sieger aller Zeiten werden können, erreichte aber nur einen guten dritten Platz. © RTL/Stefan Gregorowius

Einzig Christian konnte Jury und Publikum mit seiner glockenhellen Stimme überzeugen, als er Loreens ESC-Siegerhit "Tattoo" ins Mikrofon schmetterte. "Du warst mit Abstand der Beste in der Runde!", lobte Dieter anschließend.

Zwar kamen auch seine Konkurrenten in der zweiten Runde (Herzenssong) langsam aber sicher in Fahrt, trotzdem setzte der 30-jährige Bayer seinen Siegeszug unbeirrt fort. Mit seiner Interpretation von Celine Dions Mega-Hit "My Heart Will Go On" haute er die Jury vom Hocker - und brachte Dieter dazu, in die Glaskugel zu schauen.

"Ich weiß, dass wir am Ende die Entscheidung den Zuschauern überlassen. Aber für mich hast du mit diesem Song heute gewonnen", war sich der Poptitan sicher - und lag damit auch goldrichtig!

Nach der letzten Runde, in der jeder Finalist noch einmal einen eigenen Finalsong performen durfte, war schnell klar: Christian ist der verdiente Sieger! Dabei war auch das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer eindeutig: Für den 30-Jährigen, der nie im Stimmbruch war, haben letztendlich insgesamt 75,61 Prozent der Anruferinnen und Anrufer gevotet - eine überragende Quote. Dahinter folgen Philip (9,92 Prozent), Nissim (8,38 Prozent) und Tom (6,09 Prozent).