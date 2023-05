Pietro Lombardi postet peinliches Video von seiner Laura: "Nicht dein Ernst, dass du es hochgeladen hast!"

Köln - Pietro Lombardi (30) und seine Laura Maria Rypa (27) scheinen immer noch verliebt zu sein wie am ersten Tag. Jetzt hat der frühere " DSDS "-Sieger ein Reel auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen, welches seiner Verlobten nicht ganz so gefällt.

Pietro Lombardi (30) veröffentlichte ein Reel von seiner Laura (27), in dem sie eine Tanzeinlage hinlegt. © Montage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Erst vor knapp drei Wochen endete die vierte Staffel von "LOL: Last One Laughing". Dabei gab es ein Novum. Denn mit Michael Mittermeier (56) und Kurt Krömer (48) setzten sich gleich zwei Teilnehmer durch und gewannen den begehrten LOL-Pokal.

In der Show von Michael "Bully" Herbig (54) gab es jede Menge kuriose Auftritte, die auch für einen großen Hype im Internet sorgten. So wurden zum Beispiel zahlreiche Instagram-Reels mit den Darbietungen von Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51) erstellt, die als musikalische Gäste in der Show dabei waren.



Aber auch ein Auftritt von Martina Hill (48) ging anschließend im Netz viral. Denn die 48-Jährige legte als "Mandy Hausten" eine Tanz- und Gesangseinlage hin, die das Internet ausrasten ließ.

Diese Darbietung machte nun auch Laura nach. Doch was ihr nicht bewusst war: Pietro filmte das Ganze nicht nur, sondern lud es auch noch auf seinem Instagram-Kanal als Reel hoch.